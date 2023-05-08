【甲型流感】內地一家染甲流　父攜孩子來港醫病大呻費用驚人

甲型流感（甲流）肆虐，有內地網民於網上平台分享經歷，表示自己一家回鄉探親後感染甲流，之後再帶著孩子來港，到醫院求診。不料進行檢查及醫藥費總共花了近4,000元港幣，大呻費用驚人。



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內地一名男網民日前在小紅書以「在香港花了4000港幣，治了個甲流」為題，分享自己一家人先後感染甲流的經歷。事源男事主一家趁復活節假期回到山東老家探親，發現很多老人都在咳嗽，隨後自己便被感染，所幸症狀較輕，沒有發燒，只是較多鼻涕及渾身勞累。其後，男事主的孩子亦被傳染，且反應嚴重、一直反覆高燒，男事主表示自己「跑藥房跑了近10次，也沒甚麼效果」。

之後男事主憶述，孩子無法上學，而他就帶著孩子到香港中文大學醫院求診。他們先拿了一些化痰、通鼻塞、緩解頭痛之類的藥物，醫生又要求他們進行病毒測試，同日下午拿到測試結果，確診甲流。網民指出，單單是病毒測試便已要價2,600元港幣，

嚇人的價格，只能硬著頭皮做了。

確診後，他們另外花費450元港幣購買處方藥「特敏福」，連同上午拿的藥及病毒檢查，總共花費約4,000元港幣，令網民不由得感嘆：

在香港，沒個醫療保險真是隨時要破產的節奏。

帖文一出，即引來不少回應，有人建議事主可嘗試其他解決方案，「去深圳買奧司他韋」，「我的小朋友到旺角中心私家診所，兒科醫生收費$600」，亦有人分享相似經歷，「我小孩也是在養和驗了三千多，加上藥四千了，沒住院也沒得報銷」。

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根據世界衛生組織（WHO）資料，季節性流感病毒分為甲、乙、丙、丁四型。甲型和乙型流感病毒可傳播並引起季節性流行性疾病。流感的症狀包括突發高燒、咳嗽、頭痛、流鼻涕，以及肌肉和關節痛等。多數人可在一周內康復，只要發燒及其他症狀消失，便無需就醫；但流感嚴重可致嚴重疾病甚至死亡。

任何年齡都有可能感染流感，但以下幾種人群的風險會比其他人更高：

孕婦

59個月以下的兒童

老年人

慢性病患者（例如慢性心、肺、腎、代謝、肝臟或血液疾病）

免疫抑制個體（例如愛滋病毒或愛滋病、正接受化療或類固醇治療、惡性腫瘤）

WHO指，目前預防流感最有效的方法是接種疫苗，全球最常用的是注射滅活流感疫苗。即使流行病毒與疫苗病毒無法完全匹配，流感疫苗也能為大眾提供保護作用。對長者而言，流感疫苗預防疾病的效果可能較差，但可減輕病情的嚴重程度和降低併發症及死亡率。不過疫苗接種的免疫力會隨時間推移逐漸減弱，因此建議每年接種流感疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣