興趣行先？前途行先？IVE航空物流及資訊科技畢業生：Why not both?

DSE正進行得如火如荼，相信不少考生都曾思考：擇升學路時，應該以興趣行先，還是以前途行先？IVE高級文憑畢業生李思齊（Henry）和林世聰（David）的升學經驗證明了選擇自己有興趣及擅長的學科，加以適當的專業培訓，畢業後無論在香港或機遇處處的大灣區都能找到自己感興趣的工作，發展理想事業。

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*有條件取錄適用於合資格之申請人

李思齊Henry

國泰航空飲食服務（香港）有限公司航運服務部主任



• IVE 航空及環球物流高級文憑(現稱航空及物流高級文憑 )

• 英國謝菲爾德哈蘭大學(Sheffield Hallam University)商業管理(榮譽)文學士

航空物流行業機遇多 努力兩年獲晉升

航空物流業一直擔當著環球供應鏈的重要一環。過去數年雖受疫情影響，但香港仍能保持強勢，2022年貨運量高踞榜首，成為全球最繁忙的貨運機場。隨著全球航空交通持續復甦，加上政府銳意鞏固香港國際機場作為世界貨運樞紐的領先位置，將香港打造成現代化高增值智慧物流中心，航空物流業前景理想，為行業生力軍造就頗佳的發展機遇。IVE畢業生Henry就是投身航空事業發展的其中一員。

Henry笑說兒時熱愛飛機，夢想是成為飛機師，雖然未能圓夢，但能加入航空業也令他倍感興奮。「當年得知IVE有兩個與航空相關的高級文憑課程選擇，其中一個是較著重培訓機艙服務與客運知識，畢業生多循『空姐、空少』方向發展；我則循老師的建議，DSE後選擇了航空物流相關的高級文憑。」Henry高級文憑畢業之後升讀VTC院校SHAPE提供的英國大學學士學位，其後加入香港空運貨站有限公司，開展他的航運事業，專責處理空運入口的貨物清關、庫存及人手分配等管理工作。Henry憶述：「最難忘是疫情期間我們繼續緊守崗位，確保疫苗、口罩和消毒搓手液等可以順利空運來港，高峰時期每日要處理高達140噸醫療物資的運輸。工作雖然日以繼夜，但能協助廣大市民盡快獲得防疫物資，我和團隊都深刻感受到工作的意義和作為航空業一員的使命感。」而Henry憑着個人的努力，加入公司短短兩年已獲晉升，最近他更加入國泰航空飲食服務（香港）有限公司擔任航運服務部主任，為航空公司協調航班用品設備的物流，為逐步復甦的航空客運業提供支持。

IVE高級文憑與時並進 哈薩克交流增見聞

能在畢業後迅速找到自己有興趣的工作，Henry坦言當年IVE課程中所教授的技術及知識，緊貼行業發展，對其成功進入航空業有很大幫助：「記得在工作面試時，僱主所問的問題，例如危險品處理、各地進出口法規等，在課程中都有提及，甚至是考試題目之一，令我能夠自信地回答。所以即使當時自己未有全職工作經驗，但對行業的熟悉程度已令僱主留下了深刻印象。另外，課程亦會介紹行業的最新發展，例如在讀書時已經涉獵當時未算普及的全球定位系統（GPS）、自動化運輸及庫存管理系統等，這些技術目前已經被行業廣泛應用。」

在IVE高級文憑兩年的學習期間，Henry除了增進行業相關的專業知識及科技應用外，校園生活亦相當充實。他曾獲安排到全球貨運公司DHL當實習生，汲取實戰經驗，更因實習表現理想而獲頒獎學金。此外，他亦曾隨院校到中亞國家哈薩克交流，了解一帶一路的物流發展，令Henry大開眼界：「當時的哈薩克機場航運雖然未算發達，但由於屬亞洲和歐洲國家之間的重要物流轉口地，鐵路及運輸基建已具備一定規模，我們更有機會與當地教授及大學生交流，深入了解不同國家物流業的運作，對我的事業發展亦有所啟發。」

Henry形容航空物流是一個充滿挑戰且出路多元化的行業，相信全球疫後復常會有更多發展機會，是一個適合年輕人長遠發展的行業！

林世聰David

智寵控股有限公司聯合創辦人及董事

• IVE資訊科技高級文憑

• 英國大學資訊科技銜接學士學位

自小擁有IT及營商頭腦 IVE課程助開拓專業路

另一位IVE畢業生—David自小對電腦程式感興趣，又喜歡鑽研營商之道，在玩線上遊戲時也不時會發掘商機，例如出售武器、道具等賺取回報，故中學畢業後選擇入讀IVE資訊科技高級文憑以提升IT專業技術：「IVE的課程很特別，除了可學習到專業資訊科技知識，當中更融合了不少跨學科的元素，例如老師會透過不同的專題研習 (Project) 教授如何制訂銷售策略、分析市場需求，以及學習創業或營商所需的技能等。在學期間，我除了去IT公司實習，亦曾參與當時的奧運盛事—馬術比賽的義務工作，學習籌辦活動，這些經驗有助我提升溝通及解難能力等軟技巧，對我日後成立科技初創公司有很大幫助。」

立志要成為IT人的David於IVE高級文憑畢業後銜接英國的大學學士課程，更憑藉他的創意與在IVE所學的IT技術，與拍檔研發利用近場通訊（NFC）技術的Air Button，讓用戶無須用電亦可透過按鈕連接設定的電話功能，獲得數碼港創意微型基金（CCMF）和數碼港培育計劃（Cyberport Incubation Programme）資助，成立初創公司，更贏得日本「2015 Good Design Award 大獎－BEST 100」，令David更有信心於創科路上繼續前行。

實現創業夢 大灣區建立IT事業基地

大學畢業後，David成立自己的資訊科技公司，近年更看準大灣區的發展，故以佛山為創業基地，開拓由獸醫和創科團隊組成的智能寵物系統公司，運用數據分析及新智能科技，協助傳統寵物醫療機構數碼轉營，提升營運效益，例如採用遠程診斷和監測技術，提供寵物線上問診、配藥等服務，有效管理診所資源，同時減少客人輪候時間和人力成本。團隊亦與大灣區內動物醫院合作研發適用於照顧寵物的智能產品，例如寵物健康管理應用程式，就如寵物界的「醫健通」，讓主人及獸醫掌握寵物的健康情況及管理醫療紀錄。David表示：「內地的科技發展非常急速，將醫療紀錄數碼化後得出的大數據，可助相關機構拓展業務，如寵物疫苗、體檢、護理、保險、食品等服務，讓寵物醫療機構的業務更全面及多樣化，可謂商機處處。」

作為過來人，David認為IVE畢業生掌握創科工作所需的技能，只要入職後加以指導就能快速適應工作。他又勉勵有意在IT行業發展的年青人要緊貼市場變化，只要不斷自我增值，掌握新技術應用，相信無論在香港、大灣區及海外都能拼出新火花。

（特約）