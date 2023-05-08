【最後的話】爺爺臨終留潦草遺言孫女求解讀　網民猜出6字一語感動人

▲ 爺爺臨終留下潦草遺言，孫女求網民解讀。

至親離世的傷痛非筆墨能形容，他們生前留下的物品都被家人珍視。一名內地女網民早前在社交平台分享，爺爺臨終前留下遺言，但她無法認出到底寫的是什麼字，因而向網民求助。有網民猜出遺言的6個字，一聽令人感動。

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該名女網民於小紅書發帖文，表示爺爺於今年正月十九永遠離開了，而她與家人會永遠愛他。她指出「爺爺最後已經說不了話」，爺爺臨終前用她的手機備忘錄寫下遺言，可是內容太潦草的，她想不到爺爺到底要跟她說甚麼。

她只好問網民，「大家可以認出來是什麼嗎？」她上載了手機備忘錄的圖片，並補充爺爺寫字的順序圖。另外，還有一張照片是見到爺爺滿布皺紋的一雙手，看了讓人難過。

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網民認出6字︰爺爺最愛你了

網民紛紛留言，希望為孫女破解爺爺最後的話。有網民直指內容是，「一眼看過去就是『爺爺最愛你了』」、「一家人，爺爺最愛你了」，他們都看到相同的字詞，這也是大多網民認同的，相信爺爺寫下的就是「爺爺最愛你了」，有網民看見字瞬間眼淚止不住了。

另有網民看到其他字句，提出「我第一眼以為是『寶貝辛苦你了』」。不少人鼓勵孫女走出喪親之痛，表示「爺爺會以另一種方式陪著你們的」、「他會一直保佑你們的」。

此外，有人羡慕爺爺還能留下遺言，並分享自己的經歷，「我外公今年年前走……什麼話都說不了，手腳浮腫厲害也寫不了字，真的好遺憾」、「我爺爺走得太突然，什麼都沒說，滿滿的遺憾」。有網民勾起自己的傷痛，認為親人離世只有經歷了才發現是多麼痛苦。

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責任編輯︰王明芳