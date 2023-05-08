【遺愛人間】B女患罕病被斷言存活不到　生存僅74分鐘捐腎成最年輕器官捐贈者

▲ 外國一名B女生存僅74分鐘捐腎，至今依然是全球最年輕器官捐贈者。

支持器官捐贈延續愛！多年前外國一名B女在媽媽在懷中被診斷出有罕見病，B女被斷言命不久矣，媽媽傷心過後接受事實，沒有進行人工流產，而是決定誕下B女，讓女兒出世後捐出器官。女兒在世僅74分鐘，但救活他人，至今仍是《健力士世界紀錄大全》最年輕器官捐贈者。

13周胎兒被診斷患病活不久

綜合外媒報道，英國一名婦人Emma Lee在2015年11月24日誕下一對龍鳳胎，其中B女在媽媽在懷中13周時，被診斷出有罕見病「無腦畸形」，媽媽Emma跟丈夫Drew Lee很傷心。無腦畸形患者一般會沒有部分頭骨和腦袋，主要是因胎兒在子宮內發育不完整所致，多數嬰兒出生不久就會死亡，而且因為沒有部分腦袋，所以患者會失明、失聰、對環境沒有認知，也不會感覺到痛楚。

最新影片︰

當時32歲的Emma沒有進行人工流產，更受到一個案例影響，Teddy Houlston在2014年出世，他出世只有100分鐘就離世，家人決定捐出兒子的腎臟器官遺愛人間，救活了一名20多歲的女生。Emma決定誕下女兒，同樣讓她出生後捐出器官，幫助有需要的人。

生存只有74分鐘

Emma在2015年11月24日誕下龍鳳胎，女嬰重2磅13安士，幾分鐘後再誕下5磅重的龍鳳胎男嬰Josh。患罕見病的B女最終生存只有74分鐘，而醫生為逝去的女嬰動手術，將她的腎臟移植至一名成年患者，還將女嬰的肝細胞冷凍，用於治療等待肝移植的患者。

家人為B女取名為Hope，充滿意義，代表她生命雖短暫，卻為他人帶來無限希望。媽媽為女兒感驕傲，大讚女兒是英雄，「她只活了74分鐘，但她的成就比某些人一生還要多。」

成最年輕器官捐贈者

於2020年，Emma家人再次受英媒訪問，分享見證Hope成為《健力士世界紀錄大全》最年輕器官捐贈者。當時Hope的9歲家姐Madie及同胎4歲弟弟Josh自豪地為Hope領取《健力士世界紀錄大全》證書，生存只有74分鐘Hope成為最年輕器官捐贈者，打破了生存100分鐘Teddy的紀錄。Hope的父母收到的證書的信時，哭了起來，有感這是一個非常激動人心的時刻。查看有關紀錄，至今Hope依然是最年輕器官捐贈者。

現時Emma跟Drew已分開，但他們都記掛著Hope，有感女兒已成為歷史的一部分，在世界上留下了她的印記。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳