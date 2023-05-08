【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任

▲ 有業主上網苦呻，將新屋租俾有啲名氣嘅女明星，一心以為對方「唔敢玩嘢」，點知被對方玩到殘。

好租客難求！有業主近日網上分享，將新屋租俾有點名氣的女明星，一心以為對方「唔敢玩嘢」，豈料被對方玩到殘，2年前將新樓一單位租給她，2年後不續約，不論鑰匙或是門卡，女星都只肯用Lalamove寄還。業主收樓時，情況令他震驚，對方竟將間屋住到殘舊不堪，不單牆身花晒，樓梯被寵物咬爛，全屋傢俬都沒有搬走，最後自己要花費幾萬蚊重新裝修，而該名女明更要求退回按金，自己最後一個月卻沒有「交足租」，令業主忍唔住公開她的惡行洩憤！

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該名業主日前在facebook的群組「[香港]租樓/買樓討論區」發帖，表示2年前租了新屋給一個不太紅的女明星，當時對方以1次過交1年租金，業主不用逐個月追，當然租金也會酌情減些少。

上個月，不太紅的女星通知業主不在續租，最後1個月的租金更沒有交足，餘額要扣按金，門匙更要call車交還，

鎖匙和門卡唔敢面對面交俾我，用Lalamove寄俾我，已經心知不妙。

結果業主收樓時，一入屋看到新屋變爛屋令他非常震驚，他指間屋住到好殘舊，好多地方都被破壞，

每一幅牆都花晒，發霉，樓梯又俾狗咬爛，地板又整花。

業主又指，對方退租時，表示會「交吉」給他，結果全屋家具都冇搬走，業主要搵運輸搬走，而最令他感到搞笑的是，不太紅的女星竟要求業主退還租金，

佢話如果由佢哋自己處理返牆同地板，還原維修只須$7000港幣可以搞掂。

最終業主找了相熟的師傅去「大執」，又要找運輸幫她棄掉大小型的傢俬，所有的蘇州屎由業主去執，但不太紅的女星竟「條氣唔順」，

我要搵運輸幫佢揼咗啲枱、櫃、雜物。全間屋啲牆要油返，地板的負責俾一半錢，加埋都係$29,000，佢咁都話貴。依家啲人真係不負責任，唔講道理。

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貼文一出，即掀起熱議，不少網民指該不太紅的女星行為過份，要求業主開名，「點樣住先會住到咁樣？好過份！」、「其實佢住咗幾多年？ 好似住咗都幾舊！ 正常租兩年預咗要返新牆身囉！」、「可以住到咁，咩人黎，唔出名既名星應該都會有姐姐執下屋清潔。」、「最好開埋名啦，免得其他人受害！」

而業主則回應，「我目前打算裝修好先，之後有單有據把餘下的按金退返俾佢。我就跟足程序做嘢。 如果佢仲係唔知錯，仲要鬧我嘅話，咁我都唔會客氣。」

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責任編輯︰王明芳