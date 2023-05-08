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【商品說明】涉售冒牌口罩供應政府　口罩供應商董事及經理被判囚

社會 15:56 2023/05/08

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涉售冒牌口罩供應政府，口罩供應商董事及經理被判囚。（黃傑偉攝）

香港海關今日（8日）表示，今早東區法院就一宗2020年違反商品說明條例案件作出裁決。一間口罩供應商的董事及經理，在營商過程中供應虛假說明口罩作銷售用途，違反商品說明條例而被判罪成。供應商被判罰款8萬元、董事及經理分別被判入獄6個月零2星期和11個月。至於同案上游供應商的董事則於觀塘法院被判監禁9個月，供應商被判罰款8萬元。

是次判決為歷來罰則最重的違反商品說明條例案件，海關對法庭裁決滿意，涉案590萬個口罩亦會被沒收，指裁決起到阻嚇作用。

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海關商品說明調查科第五隊高級調查主任張永康指，海關於2022年6月收到品牌持有人舉報，指一批懷疑附有虛假製造商說明口罩供應政府。調查發現690萬個口罩已交予政府，並得到品牌持有人證實並非該廠製造。

海關隨即到供應商紅磡辦事處調查，檢獲文件發現有一間上游供應商位於觀塘，關員其後拘捕供應商董事及經理，並檢獲一批文件及電腦証物。海關在搜集足夠證據後向相關人士作出檢控，涉案口罩被送到化驗所化驗，最終發現生產規格聲稱與盒上標示不符，違反商品說明條例，而對消費者亦未達到預期效果。

2022年正值疫情，海關於2022年1月27日展開「守護者」行動，以保障市民對防疫用品的安全及權益。海關重申，根據商品說明條例，任何人於營商過程中或業務過程中，如供應或管有以應用虛假商品說明貨品即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可透過海關熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉

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