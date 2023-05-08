【撞名撞城遊一番】樊沛珈鍾卓穎遊日本香港撞名地方　留宿佛寺抄經重整身心

▲ 樊沛珈（右）、鍾卓穎（左）主持ViuTV新節目《撞名撞城遊一番》。

由樊沛珈（Ahgi）、鍾卓穎（Ash）任主持的ViuTV新節目《撞名撞城遊一番》內，兩位主持齊帶領觀眾遊歷日本與香港撞名的地方，當中包括奈良的太子道、大阪市的深井、岡山的大元及久留米的EMAX等等。

主持透過尋訪過程，了解另一個城市，發掘名字由來、地方發展軌跡、生活樣式、人情故事，為觀眾帶來全新旅遊體驗。

【One Day 約會實況】Ah Gi成Marco「破冰」對象 樊沛珈投資7位數做老闆娘【多圖】

▲ 《撞名撞城遊一番》

抄《般若心經》洗滌心靈

今晚播出的《撞名撞城遊一番》第1集，兩位主持帶領觀眾去到旅程的第一站，位於奈良的太子道，原來日本太子道是一條歷史悠久的路道，沿路有不少寺廟和石像去紀念聖德太子。

兩位女主持更嘗試留宿其中一間佛寺，感受同名但不同地方的生活。二人於寺內抄寫《般若心經》，忘卻日常煩惱，重整身心。

▲ 《撞名撞城遊一番》

抄寫經文時，Ahgi提及上年去世的父親，內心難以平靜，若果抄寫經文能令到內心安穩平靜，都非常感恩。

另外，二人於早上4時起床，參與寺內護摩祈禱儀式，將寫有願望的木頭焚燒，將心裡的願望傳達於神明。

最新影片推介：宋芝齡專訪