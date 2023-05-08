  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 16:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【撞名撞城遊一番】樊沛珈鍾卓穎遊日本香港撞名地方　留宿佛寺抄經重整身心

娛樂 16:06 2023/05/08

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

樊沛珈（右）、鍾卓穎（左）主持ViuTV新節目《撞名撞城遊一番》。

由樊沛珈（Ahgi）、鍾卓穎（Ash）任主持的ViuTV新節目《撞名撞城遊一番》內，兩位主持齊帶領觀眾遊歷日本與香港撞名的地方，當中包括奈良的太子道、大阪市的深井、岡山的大元及久留米的EMAX等等。

主持透過尋訪過程，了解另一個城市，發掘名字由來、地方發展軌跡、生活樣式、人情故事，為觀眾帶來全新旅遊體驗。

【One Day 約會實況】Ah Gi成Marco「破冰」對象　樊沛珈投資7位數做老闆娘【多圖】

《撞名撞城遊一番》

抄《般若心經》洗滌心靈

今晚播出的《撞名撞城遊一番》第1集，兩位主持帶領觀眾去到旅程的第一站，位於奈良的太子道，原來日本太子道是一條歷史悠久的路道，沿路有不少寺廟和石像去紀念聖德太子。

兩位女主持更嘗試留宿其中一間佛寺，感受同名但不同地方的生活。二人於寺內抄寫《般若心經》，忘卻日常煩惱，重整身心。

《撞名撞城遊一番》

抄寫經文時，Ahgi提及上年去世的父親，內心難以平靜，若果抄寫經文能令到內心安穩平靜，都非常感恩。

另外，二人於早上4時起床，參與寺內護摩祈禱儀式，將寫有願望的木頭焚燒，將心裡的願望傳達於神明。

最新影片推介：宋芝齡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】宋芝齡靠營商+炒輪變富婆　不會為錢出賣愛情：金錢堆砌出來的感情不長久

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【One Day 約會實況】Ah Gi成Marco「破冰」對象　樊沛珈投資7位數做老闆娘【多圖】
19:00 2023/05/04
【One Day 約會實況】Ah Gi成Marco「破冰」對象　樊沛珈投資7位數做老闆娘【多圖】
【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我【有片】
18:39 2021/12/09
【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我【有片】
【娛圈緋聞】張天賦直言最初難接受花邊新聞　MC：點解要咁有戒心呢？
13:21 2023/01/05
【娛圈緋聞】張天賦直言最初難接受花邊新聞　MC：點解要咁有戒心呢？

你可能感興趣

【One Day 約會實況】Ah Gi成Marco「破冰」對象　樊沛珈投資7位數做老闆娘【多圖】
19:00 2023/05/04
【One Day 約會實況】Ah Gi成Marco「破冰」對象　樊沛珈投資7位數做老闆娘【多圖】
【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我【有片】
18:39 2021/12/09
【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我【有片】
【娛圈緋聞】張天賦直言最初難接受花邊新聞　MC：點解要咁有戒心呢？
13:21 2023/01/05
【娛圈緋聞】張天賦直言最初難接受花邊新聞　MC：點解要咁有戒心呢？
鍾卓穎 綜藝節目 ViuTV 日本

最高瀏覽

【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
15:53 2023/05/07
【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞
16:57 2023/05/04
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責
17:22 2023/05/05
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責