【蔡天鳳被殺案】涉案6人再提堂控方指屋內外套驗出前家姑DNA　押後檢驗屋內電鋸等證物

▲ 被告林舜。（梁偉榮攝）

28歲名媛蔡天鳳被殺案，前夫鄺港智一家四口被控謀殺及妨礙司法公正罪，另有兩名男女涉協助前夫潛逃往澳門，各被控意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，3案今（8日）於九龍城裁判法院再提堂。6名被告暫毋須答辯，控方於庭上指村屋內1件外套驗出有死者前家姑的DNA。控方申請押後案件待警方進一步調查，包括檢驗屋內電鋸等共30件證物。前夫一家續還押，另兩名男女准保釋，案件押後至7月底再訊。

控方交代案件調查進展時指，初步DNA化驗結果顯示私家車乘客座位的血跡，涉案村屋的煲及屋內的人體下肢吻合死者的DNA，村屋內1件外套驗出有前家姑李瑞香的DNA。控方另透露除死者丈夫外，死者的母親、家翁和家姑均被新列為控方證人，故申請就涉協助死者前夫鄺港智潛逃的男女被告新增保釋條件，不准兩人接觸控方證人，獲裁判官批准。

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控方申請押後案件至7月31日，以待警方進一步調查，檢驗村屋內30件證物，包括電鋸、刀及廚具等，獲署理主任裁判官黃雅茵批准申請。前家姑李瑞香申請保釋，控方表示反對，裁判官最終拒絕申請。

首案4名被告為死者前大伯鄺港傑（31歲），報稱司機；前家翁鄺球（65歲），報稱退休人士；前家姑李瑞香（63歲），報稱退休人士，以及前夫鄺港智（28歲），報稱無業。鄺氏三父子同被控1項謀殺罪，李被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。

控罪指，鄺氏三父子於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；李瑞香則於同年2月23日，在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

▲ 被告潘巧賢。（梁偉榮攝）

另兩案男女被告林舜（41歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（29歲，無業），各被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。控罪指，兩人於2023年2月24日，在香港某處當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

案件今作第2次提訊，記者席及旁聽席均座無虛席，法庭另設延伸庭予公眾旁聽。6人今均戴上口罩應訊，不時望向公眾及記者，前家姑則大部分時間低頭。

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記者：陳曉欣