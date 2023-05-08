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【紅色炸彈】同事娶新抱榮升奶奶全公司派帖　打工仔大呻應否做人情

親子 17:13 2023/05/08

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一名打工仔大呻公司一名是非精娶新抱做奶奶，竟全公司派帖被迫做人情。（《開心速遞》劇照）

收到請帖就需要付人情？有打工仔早前向網民求救，表示收到公司一位女同事派帖，原來對方娶新抱榮升奶奶，開心到向全公司同事派帖，但打工仔自言與對方不相熟，他不想出席，但糾結應否付人情。

該名打工仔在「香港討論區」發帖文，以「收到紅色炸彈， 派帖同事做奶奶請飲，平時除咗工作，冇乜共同話題，唔想去，是否要畀人情？」為題，大呻自己返工時一早就收到對方的喜帖，他形容對方即將娶新抱做奶奶請飲，但與對方的關係一般。

唔係上司又唔係同部門，平時除咗工作，冇乜共同話題！

樓主指，女同事向全公司廣派喜帖，樓主呻「我唔想去亦唔想畀人情， 因為真係除咗工作冇乜計傾！」他更形容對方是非精，「佢好是非，佢喺後面非議過好多同事」事主問網民，自己收到帖後，是否必須要付人情？

網民意見兩極︰臉皮厚就無敵

帖文引起網民兩極意見，部分人認為交情不深的話，可以免付人情，「臉皮厚就無敵」、「就算係佢結婚都要考慮啦，何況只係做奶奶」；「如果冇咩嘢，我會照畀」、「佢張帖有冇餅卡？如果有，封番少少錢畀佢就算」，點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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