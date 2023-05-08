偕帶貨女王ViVi潮玩泰國　莊鍶敏貼地賣Bra騷香肩長腿

莊鍶敏（Jacquelin）日前與 Mixx Collection 直播帶貨女王 ViVi Chan 飛往泰國曼谷，開 Live 分享人氣產品，涵蓋生活百貨、絲巾、手袋、食品甚至內衣。

兩位靚女更即席發揮鬼馬雙星本色，以工廠女工及監工造型現身介紹產品，一唱一和與網民互動。期間Jacquelin 不吝嗇大騷美肩長腿，平均每場直播也成功吸引逾千位粉絲支持收看。

▲ 兩女即席發揮鬼馬雙星本色，以工廠女工及監工造型現身，一唱一和與網民互動。

多場直播中，莊鍶敏落力親身示範不同按摩袪濕貼及絲巾，不經意露出白滑美肩長腿，更笑稱不介意將身上的泰式服裝脫下，以一萬港元直送賣給觀眾，ViVi亦搞笑大呼︰

Jacquelin真係又白又滑，你睇佢個patpat幾firm！好羨慕呀，仲有對筷子腳，我又肥又矮今次冇喇！

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教燕窩烹調法

介紹熱門燕窩產品時，莊鍶敏與 ViVi又發揮鬼馬雙星本色，以工廠女工及監工造型一唱一和，十分搞笑。

Jacquelin更打趣向網民教路：「屋企招呼普通朋友，可以整個燕窩炒飯，不過用碎燕就得！」之後又推介多種烹調燕窩做法，包括：煲粥、 椰汁冰糖及燉蛋白等，做足功課。

▲ 莊鍶敏推介多種烹調燕窩做法，包括：煲粥、 椰汁冰糖及燉蛋白等。

估內褲尺寸

她們不但狂sell女性內衣，連泰國男裝底褲都力銷，Jacquelin 豪言自己「𥄫𥄫仔」最準，幫在場男工作人員估算內褲尺寸完全無難度。

而ViVi表示莊鍶敏真人是非常玩得及親切爽朗，今次合作很有驚喜。

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