【內地養老】黃國倡向灣區9市民營院舍「買位」　另購三甲醫院醫療服務支援

▲ 黃國建議，政府可向灣區9市民營院舍「買位」。（趙居逸攝）

本港人口老化，安老宿位不足問題日益嚴重，工聯會理事長、立法會議員黃國促港府推動跨境安老合作，向大灣區內地9市的優質民營院舍「買位」，並以關愛基金配合，購買當地優質醫院的醫療服務，作為支援措施。

港府自2014年推出「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，鼓勵港人到內地養老，惟有關安老院入住率不高。勞工及福利局局長孫玉菡上月結束大灣區社福界考察行程回港時表示，會研究擴大現時計劃的涵蓋範圍，並增加適用院舍數目。

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黃國接受傳媒訪問時建議政府，立足大灣區城市優勢互補的角度，向大灣區內地城市民營院舍買位，不局限於由香港非政府機構或私人機構營運。黃國指，內地9市很多安老院舍「平、靚、正」，且環境優越，與本港一些空間小、收費便宜的安老院相較，有如「天堂」，而且宿位收費每月大約4至5千元，只是香港向私營院舍買位費用約四分一。

黃國認為，若政府向內地私人安老院舍購買安老服務，既可省下不少錢，長者亦可得到更好的安老、護理環境，更可紓緩本港人手不足的問題，一舉多得。

被問到有否諮詢過本港長者回鄉安老的意願時，黃國表示，長者最關注的是醫療問題，對於長者而言，關鍵是要相信內地的醫療質素，以及醫療的監管制度。

至於政府，需做好醫療支援，黃國認為，現時在內地三甲醫院看病，無法使用醫療券是一大障礙，建議政府用「關愛基金」購買大灣區9市優質醫院的醫療服務，方便在內地安老長者可在就近的三甲醫院接受治療、體檢等，解決港人看病難的問題。

黃國指，中央已為港人提供很多便利，例如容許港人在內地取得居住證後可購買醫保等，「有在內地居住的港人長者，接受專科手術要12萬元，內地醫保承擔了八成費用。」故促請港府擴大福利可攜性，「醫療福利應該跟着香港人走，要過河，不能限死在香港。」

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記者：趙居逸