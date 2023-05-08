  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 17:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地養老】黃國倡向灣區9市民營院舍「買位」　另購三甲醫院醫療服務支援

政治 16:35 2023/05/08

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

黃國建議，政府可向灣區9市民營院舍「買位」。（趙居逸攝）

本港人口老化，安老宿位不足問題日益嚴重，工聯會理事長、立法會議員黃國促港府推動跨境安老合作，向大灣區內地9市的優質民營院舍「買位」，並以關愛基金配合，購買當地優質醫院的醫療服務，作為支援措施。

港府自2014年推出「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，鼓勵港人到內地養老，惟有關安老院入住率不高。勞工及福利局局長孫玉菡上月結束大灣區社福界考察行程回港時表示，會研究擴大現時計劃的涵蓋範圍，並增加適用院舍數目。

最新影片推介

童學園
【童學園】鄧添樂從小沒有四大長老照顧　「忍笑奇才」邊做邊學冧爆老友記

黃國接受傳媒訪問時建議政府，立足大灣區城市優勢互補的角度，向大灣區內地城市民營院舍買位，不局限於由香港非政府機構或私人機構營運。黃國指，內地9市很多安老院舍「平、靚、正」，且環境優越，與本港一些空間小、收費便宜的安老院相較，有如「天堂」，而且宿位收費每月大約4至5千元，只是香港向私營院舍買位費用約四分一。

黃國認為，若政府向內地私人安老院舍購買安老服務，既可省下不少錢，長者亦可得到更好的安老、護理環境，更可紓緩本港人手不足的問題，一舉多得。

被問到有否諮詢過本港長者回鄉安老的意願時，黃國表示，長者最關注的是醫療問題，對於長者而言，關鍵是要相信內地的醫療質素，以及醫療的監管制度。

至於政府，需做好醫療支援，黃國認為，現時在內地三甲醫院看病，無法使用醫療券是一大障礙，建議政府用「關愛基金」購買大灣區9市優質醫院的醫療服務，方便在內地安老長者可在就近的三甲醫院接受治療、體檢等，解決港人看病難的問題。

黃國指，中央已為港人提供很多便利，例如容許港人在內地取得居住證後可購買醫保等，「有在內地居住的港人長者，接受專科手術要12萬元，內地醫保承擔了八成費用。」故促請港府擴大福利可攜性，「醫療福利應該跟着香港人走，要過河，不能限死在香港。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【內地養老】醫療券購買內地醫保？　盧寵茂︰會積極考慮
18:42 2022/10/07
【內地養老】醫療券購買內地醫保？　盧寵茂︰會積極考慮
【醫療健康】浸大團隊揭巨細胞病毒尿液檢測有助預警艾滋相關器官疾病　專家籲相關尿液檢測納艾滋恆常檢測
16:07 2023/05/04
【醫療健康】浸大團隊揭巨細胞病毒尿液檢測有助預警艾滋相關器官疾病　專家籲相關尿液檢測納艾滋恆常檢測
【醫療科技】國際醫療健康周本月16日舉行　匯聚外骨骼機械人等高端儀器
19:15 2023/05/04
【醫療科技】國際醫療健康周本月16日舉行　匯聚外骨骼機械人等高端儀器
【醫療事故】17歲少年墮樓緊急送醫　4醫院互相推搪拒收終命喪救護車上
12:10 2023/05/05
【醫療事故】17歲少年墮樓緊急送醫　4醫院互相推搪拒收終命喪救護車上

你可能感興趣

【內地養老】醫療券購買內地醫保？　盧寵茂︰會積極考慮
18:42 2022/10/07
【內地養老】醫療券購買內地醫保？　盧寵茂︰會積極考慮
【醫療健康】浸大團隊揭巨細胞病毒尿液檢測有助預警艾滋相關器官疾病　專家籲相關尿液檢測納艾滋恆常檢測
16:07 2023/05/04
【醫療健康】浸大團隊揭巨細胞病毒尿液檢測有助預警艾滋相關器官疾病　專家籲相關尿液檢測納艾滋恆常檢測
【醫療科技】國際醫療健康周本月16日舉行　匯聚外骨骼機械人等高端儀器
19:15 2023/05/04
【醫療科技】國際醫療健康周本月16日舉行　匯聚外骨骼機械人等高端儀器
孫玉菡 關愛基金 醫療券 記者 工聯會 院舍 大灣區 勞工及福利局 香港 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
15:53 2023/05/07
【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞
16:57 2023/05/04
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責
17:22 2023/05/05
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責