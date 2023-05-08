【殺校潮】朱國強倡當局酌情給學校寬限期招生　由各區學校平分學生人數

▲ 教育界立法會議員朱國強。（資料圖片）

移民潮加上出生率下降，5間津貼小學收生人數低過16人開班線獲「派0班」，部分更只距離開班線只差1人。教育界立法會議員朱國強昨指，現行機制只看數字欠公平，而業界暫時同意所有學校平分區內學生，令各校得以繼續開辦小一，稍後會與教育局商討。

教育局局長蔡若蓮日前否認派0班是「不近人情」，指小一開班線已經由24人放寬至現時16人，形容減至任何一個人數都會出現只差1個學生的情况，反問多少人才是「近人情」。

朱國強今早（8日）於電台節目上，回應指相關說法「見仁見智」，指業界很清楚開班線，但強調重點是相關制度能否令業界接受。

他指出，因人口下降令部分學校未能開班，對業界造成極大打擊，認為局方沒有考慮疫情因素及學校辦學質素，批評局方「只看數字並不公平」，若只欠1名學生，他認為局方應酌情給予有關學校多1至2個月寬限期招生，或讓學校在新學年繼續辦小一，若下一學年再未達「開班線」，才暫停該校參與統一派位。

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他亦期望當局與各區學校加強溝通，若預早得知個別學校收生人數過低，可與區內校長會進行商討。

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記者：梁凱婷