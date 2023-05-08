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【殺校潮】朱國強批收生機制只看數字欠公平　倡當局酌情給學校寬限期招生

社會 16:50 2023/05/08

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教育界立法會議員朱國強。（資料圖片）

5間津貼小學因收生不足獲「派0班」，下學年不獲准開辦小一。教育界立法會議員朱國強表示，現行機制只看數字欠公平，未有考慮疫情或辦學質素等因素，導致收生不足。他建議，局方可從政策層面解決問題，如給予學校更多時間收生，或考慮讓學校在新學年繼續辦小一，待下一學年再未達「開班線」時，才暫停學校參與統一派位。

朱國強今早（8日）於電台節目上表示，業界清楚開班線，但重點在於相關制度能否令人接受，直言因人口下降而未能開班，對業界造成極大打擊，認為局方「沒有考慮疫情因素及學校辦學質素，只看數字並不公平」。若只欠1名學生，他建議，局方應酌情給予有關學校多1至2個月寬限期招生，或讓學校在新學年繼續辦小一，若下一學年再未達「開班線」，才暫停該校參與統一派位。

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朱國強又指，業界暫時同意所有學校平分區內學生，令各校得以繼續開辦小一，並稱稍後會與教育局商討。他期望，當局與各區學校加強溝通，若預早得知個別學校收生人數過低，可與區內校長會進行商討。

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記者：梁凱婷

 

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