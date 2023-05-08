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【劍擊世一】江旻憓事隔4年再成世一　張家朗與意大利劍手並列最高分竟排第二？

社會 16:45 2023/05/08

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香港劍擊隊近日傳來捷報，張家朗和江旻憓分別在花劍世界盃墨西哥站、重劍大獎賽哥倫比亞站奪得銀牌和金牌。國際劍聯（FIE）今日（8日）公布最新世界排名，江旻憓相隔4年後重奪世界第一，而張家朗則與意大利劍手馬連尼同分下屈居第二。

江旻憓今季狀態大勇，先後在世界盃溫哥華站奪銀、多哈大獎賽奪銅，連同今次在哥倫比亞首奪大獎賽冠軍，累計有221積分，繼2018/19賽季後再次登上世界第一之位。

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男花「劍神」張家朗在剛過去的花劍世界盃墨西哥站奪得銀牌，賽前他本來世界排名第4，連同今站成績，張家朗的積分與馬連尼一樣為187分。但由於國際劍聯的排名準則，同分下會計算積分賽名次，先計算第一名數目，假如相同再計算第二名數目。而馬連尼曾在上去年12月的世界盃日本站奪冠，但張家朗只曾在墨西哥站及韓國釜山大獎賽取得第二名，因此2人在同分下張家朗只能屈居第二名。

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