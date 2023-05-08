【周杰倫演唱會】女歌迷爬牆入場被警方帶走　大會呼籲場外人士守法

▲ 周杰倫在中環開騷。

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會香港站》頭三場演出告一段落，昨日中午香港下著紅雨，令大會一度相當擔心是否可以如期舉行，幸而黃昏過後天朗氣清，令演唱會得以順利完成。

昨晚場外目測圍上過萬人同步聽歌大合唱，海面上更有遊艇數十隻，警方加派了水警維護，免有人樂極生悲跌下水中。昨晚有女歌迷爬牆進演唱會場地，最後被警方帶走，大會主辦呼籲場外圍觀人士，勿再以身試法。

▲ 不少人士場外圍觀。

昨晚周董台上跟大家聊天時說：「今天下午來採排時，真的很大雨啊！幸好現在天晴了，大家都不想回家嗎？要繼續唱下去？」幽默的他跟大家說：「現在天氣這麼好，那些《聽見下雨的聲音》《雨下一整晚》就都別點了...我們唱《晴天》之類其他的」觀眾即拍掌歡呼大笑。

然後董問觀眾： 「是不是我太久沒出專輯關係？隔個六年才出...如果每年都出，你們會聽嗎？能每年都世界第一嗎？襯學友哥沒出時....哈哈.....你們知道嗎？學友那天探望我，我真的心情緊張，很有壓力，然後想說到底他什麼時侯能來當嘉賓......」

台上一聽即瘋狂歡呼大叫「今天」，周董馬上就笑著揮手說：「別緊張，我只是跟你們聊天一下，我們這次沒請嘉賓啦... 歌神叫我好好唱加油。」

每晚的觀眾互動環節都是全場最激動時刻，三晚都有歌迷被點激動非常，昨晚有女歌迷就被點到後大哭。

另外有兩夫妻非常搞鬼，特地印了「三胎家庭」非常幸福的 T shirt 。激動跟周董說：「我因為你嫁了個姓周的，這幾年一直生小孩，今天才能來看你演唱會！你生了個姑娘，我生三個也是兒子，所以我還得追一個女！希望你早日追個老四、你如果生了老四，我必追。」周董笑道：「 嘩，這個很累，這講緣份啦.... 哈哈。」