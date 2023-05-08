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【育兒心得】仔女驚青細膽怕開口打招呼　幼稚園社工分享4招提升孩子自信心

育兒經 17:36 2023/05/08

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

讓孩子的自信心增加，社工分享四大原則。（《反起跑線聯盟》劇照）

作為幼稚園駐校社工，不少家長向我提問︰「我的小朋友做事畏首畏尾，完全沒有自信，十分焦慮，連向他人打招呼也躲在我身後，要怎樣才能讓孩子的自信心增加呢？」以下有四大原則與大家分享︰

家長以身作則的培養

心理學家表示，焦慮是會傳染的。因此，如果父母每次面對挑戰和壓力時，也容易緊張、擔心，孩子便會學習身邊的家人如何管理情緒。再者，家長面對孩子出現焦慮時難以接受，過度緊張，會令孩子認為自己犯下「大錯」，久而久之害怕出錯，造成孩子「不做不錯」的習慣。因此，家長宜理解孩子在面對困難時，出現害怕、擔心的情緒是正常的，同時要先由自己做起，嘗試接納自己的情緒，多包容自己，再接納孩子都會犯錯，從而與孩子一起學習以積極正面的態度面對困難。

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少責罵多關愛的管教

當孩子出現不安的表現，甚或不當行為時，家長若以斥責方式管教孩子，會容易帶著憤怒的情緒。當孩子面對著「兇惡的表情」、「嚴厲的語調」等，會形成驚慌的經驗。兒科醫生的研究顯示，這些經驗會變成記憶，影響大腦發展，令孩子日後難以管理情緒。因此，家長宜在管教孩子前，先穩定自己的情緒，以關愛孩子為大原則，調節管教方式，例如﹕接納孩子會出現不安或其他負面情緒，傾聽孩子的心聲。這樣，孩子才能夠認可自身的感受和想法，提升對自我的肯定。

讓孩子循序漸進嘗試

常言道萬事起頭難，年幼的孩子需要踏出第一步挑戰，最重要是建立一小步的成功感。因此，家長宜把孩子需要挑戰的困難分階段訂立小目標，評估孩子可達到小目標，讓孩子更容易踏出成功第一步，從而建立自信慢慢達成目標。家長緊記在過程中不斷給予孩子正面的陪伴及鼓勵，對孩子會有更大的幫助。

欣賞孩子勇於面對困難

當孩子能嘗試改變，那怕只是很微小的嘗試，家長宜欣賞孩子勇於嘗試，努力踏出第一步的行動，推動孩子進一步挑戰。當孩子為一個小目標踏出一步，請家長給予欣賞：「爸爸/媽媽很欣賞你的勇敢，努力_(具體的行動)___(例如﹕開口跟不熟悉的人打招呼)。」家長能夠懂得具體的欣賞，便能幫助孩子肯定自己，培養出自信心。

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原文題為《培育自信自愛的孩子》

撰文︰聖公會聖基道兒童院 童行有愛-幼稚園駐校社工服務 社工林穎怡姑娘

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