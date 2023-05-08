【中港通關】内地婦來港旅遊地鐵出閘慢被港男打穿頭　兒子護母心切還手被拘留

▲ 希望早日康復。

內地五一長假，內地遊客來香港觀光數字破紀錄，不過在佐敦地鐵站發生打鬥事件，涉及一對港人及一對內地人母子，因出閘太慢引起爭執，內地婦被港男打傷頭部，而其兒子一怒之下衝上前與對方打架，事件中2男1女被警方拘留，內地男獲保釋並返回深圳，其後他在小紅書將母親的傷勢照片上載及發文。

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事主發文稱「三年了，新冠以後想著帶父母香港旅行看看，昨天一大早，佐敦地鐵站，母親年紀大了，速度慢了點、拖著個行李箱出站的時候慢了點，被一個香港中年男人指著鼻子罵，然後拿隨行的包砸我媽的頭，看我媽被打我就衝上去然後打了起來，被拖到油麻地警局關了一整天，剛保釋出來，回到深圳，還不知道下一步怎麼處理。」

▲ 涉事男子褲上有血跡。

事件引起網友討論，事主在回覆留言時補充說：

佐敦地鐵站的閘機是舊式閘機，乘客啪八達通卡後需要用手推旋轉扶手才能出閘，因為我媽不太習慣，所以就用了一點時間。

事主當下第一時間報警，後來他與涉事的中年男子被警方帶走調查，「我媽心地好說不追究，然後警方說要告我跟那個男的公共場合打架」。

事主後來被拘留在油麻地警署，至今早被保釋，目前已返回深圳，

我回去以後，我媽還一直罵我，說我不該動手的，我說我如果不動手的話，我身為你的兒子。我都看不起我自己。

而事主今早(8日)再發了一條小紅書，表示「已經帶我媽媽回到了老家，老人家回家睡了一覺，現在心情平復了很多，我要在老家陪她十天，然後再去香港上庭。」

▲ 涉事男子的手鏈上都有血跡。

Topick記者就事件致電警察公共關係科，警方回覆查詢表示事件涉及2男2女，1名44歲陳姓男子眼眉受傷，1名66歲蘇姓女子冇受傷，1名34歲黃姓男子頸背有紅、1名黃姓60歲女子額頭有瘀傷，5月6日早上8時32分，因為目光問題起爭執，2男1女受傷送往伊利沙伯醫院治理，警方最終拘捕兩男一女（事主及陳男及蘇女），涉嫌在公眾地方打鬥。

▲ 內地婦人額頭有瘀傷。

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記者:陳麗薇