鄭國江作品展加場麥潔文露雲娜力撐　區瑞強盼咸魚白菜慶功

▲ 鄭國江作品展再加場。

著名詞人鄭國江將舉行《50+2周年|詞名一生演唱會2023》，今天鄭國江老師與區瑞強、露雲娜及麥潔文現身演唱會綵排活動。

是次作品展邀請合共18位歌手演出，而且演唱會反應熱烈，由原本三場加至四場，眾歌手們仍然一呼百應現身，故鄭國江感到非常感恩。

露雲娜表示，40年前有幸唱出鄭老師作品《傳說》及《千年女王》兩首動畫主題曲，當時她的中文不太好，鄭SIR特意為她譯成拼音，一字一句教她唱，結果一take錄好，現在還記憶猶新，非常感激其教導。40年後還有機會於在台上唱出，實在難能可貴。

▲ 露雲娜

區瑞強表示任職電台DJ多年，察覺很多歌手每當首次唱出鄭國江作品後，該歌曲都會成為經典金曲，例如鄧麗君《漫步人生路》、徐小鳳《風雨同路》、林子祥的《分分鐘需要你》，和區瑞強本人唱出的《陌上歸人》等。

鄭老師作品由1979年至1989年間合共奪得21首十大中文金曲席位，其中一年獨佔五首、有一年佔四首，可見鄭老師的功力。他非常謙虛表示，感謝上天賜予他靈感，能為眾多歌手寫出首首經典，希望這些經典能繼續傳承下去。

▲ 麥潔文

此外，麥潔文、露雲娜及區瑞強三人表示非常希望能為是次演唱會舉辦一個慶功宴，更笑言將之命名為「咸魚白菜慶功宴」，大家一起吃上咸魚和白菜，一同向鄭國江老師致敬。

最新影片: