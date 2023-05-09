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【動靜脈瘤】疑太過用力打噴嚏致腦動靜脈瘤爆裂　大學生歷3次開腦手術險死

健康 19:29 2023/05/09

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疑太過用力打噴嚏致腦動靜脈瘤爆裂，大學生歷3次開腦手術險死。

美國一名男子於打噴嚏期間，突然發現有血塊從他的鼻子噴出，未幾更陷入昏迷，且出現一連串中風症狀，需緊急送院。醫生為他檢查後，懷疑是男子打噴嚏用力過猛，導致大腦裡的動靜脈瘤爆裂，繼而引發中風。

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《每日郵報》報道，事發於6年前，即2016年9月，當時仍是大學生的Sam Messina指，事發當晚自己正躺在床上看書，期間突然打了一個大噴嚏，一顆血塊亦隨之從鼻內噴出，他指還來不及弄清狀況，腦子便劇痛非常。眼見情況不妙，他便立即撥通電話致電家人求助。而他的女友趕到寓所開門，發現他已陷入昏迷，並需即時送院，經醫生檢查後，最終發現男子原來患有「動靜脈畸形」（AVM）。

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動靜脈畸形指的是動脈靜脈間因缺少微血管，動脈的血會直接流到靜脈，若靜脈壓力過大時，血管便會破裂出血。醫生其後為Sam立即安排手術，並在他頭上縫上足足27針，他需要留院一星期，及回家躺臥於床上近月，等候傷口埋口。之後，他亦需接受3次手開腦手術，以移除腦內其他血塊。

6年過去，仍猶有餘悸的Sam表示，事件改變了他整個生活，當時他很多活動亦被迫中斷。

我不打曲棍球、無法去學校，也沒辦法跟朋友出去玩。

他後來花了數年的時間復健，才讓生活恢復到正軌，現在創立了一間影音工作室，每月收入可達4,000美元（約31,000港元）。

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責任編輯：羅嘉欣

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