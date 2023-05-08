【香港小姐2023】馮盈盈完成碩士專注幕前事業　大方回應周年報告排位問題

▲ 馮盈盈否認進修為轉行鋪路。

TVB今日（5月8日）舉辦《2023香港小姐競選》全球招募記者會，2016年港姐冠軍馮盈盈現身宣傳。她透露修讀碩士的同學，有不少美貌與智慧並重的女同學，會鼓勵身邊有潛質的女生報名參加。

馮盈盈接受TOPick訪問說：「依家招募期開始，會分享所有要嘅資訊，點去報名、日期係幾時。唔單止我嘅朋友、同學，甚至廣大有興趣參選港姐嘅女仔，歡迎佢哋嚟問我，作為過來人有咩經歷可分享番，絕對會無私分享，等大家有更好準備，我好樂意幫助大家。」

她更直言身邊已有朋友向她表明感興趣參選港姐。

最新影片推介：宋芝齡專訪

否認為轉行鋪路

馮盈盈重返母校香港大學進修食品管理學碩士課程，她表示已完成考試，並開始放暑假，雖然未來數個月不用上堂。

她「解凍」獲安排拍攝重頭劇《逆天奇案2》，湊巧在這個暑假檔期進行，本月中開拍：「啱啱好《逆天2》拍攝時間同埋放假時間吻合到，所以依家為新劇拍攝準備得如火如荼。（之後再返學？）都唔多，一兩日，公司、劇組絕對會配合。（繼續進修讀博士？）讀博士有啲遙遠，就算有呢個心，都要睇實際環境做唔做到，例如係咪有博士願意提攜我。同埋公司工作上配合，只係一個諗法唔係計劃，再去進修亦太長遠，先專注工作，嚟緊拍新劇。」

問到目前是否專注幕前發展？馮盈盈斬釘截鐵表示：「當然！當然！（之前進修為轉行鋪路？）讀書進修唔係為轉行鋪路，從來冇話要退出娛樂圈，keep住有工作，公司有安排唔同節目、機會。去讀書只係完成自己心願嘅事，所以好好既然兩邊兼顧到，同時已放緊假，當時專注番工作。」

▲ 馮盈盈否認進修為轉行鋪路。（陳慧安 攝）

【重返校園】馮盈盈返母校讀碩士惹揣測 FYY否認離巢：暫沒轉行打算

作品未推出

談到2022年周年報告中，她由第一頁跌落第4頁，有傳繼續遭大台冷落。對此，馮盈盈大方表示有幸在周年報告中出現，已感到開心和榮幸：「至於排位位置，其實年年都有唔同，一成不變、冇變化都唔係好合理。」

馮盈盈續指：「的確係啱啱過去一年拍過嘅作品，例如新劇《妳不是她》都未出街同大家見面，所以比起最近有作品出街、曝光嘅同事，擺第一頁先都好合理、係理所當然嘅事。」

她更指排位每年都有變動「所以我唔覺得係有咩特別，大家唔使咁敏感猜測有咩原因。（努力追番幕前嘅時間？）都會努力工作，一如以往咁，我都冇覺得自己特別荒廢任何一方面，無論讀書或事業對我唔會有咩影響或大變化。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

記者：陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R