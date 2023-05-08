【家事訴訟程序條例】民建聯倡設贍養費管理局　協助單親家庭追討贍養費

▲ (左至右)李世榮、朱麗玲、周浩鼎、葛珮帆今日舉行記者會。(民建聯供圖)

立法會家事訴訟程序條例法案委員會正在審議法案，民建聯工商專業委員會主席，立法會議員周浩鼎今日建議，設立贍養費管理局，處理贍養費追討的問題，認為有助疏導法庭處理這類型的個案。民建聯立法會議員葛珮帆指，單親家庭在追討贍養費時，往往困難重重，提到有其他地方、城市以稅務、出入境限制為「手段」，迫使離婚的其中一方如常支付贍養費，建議政府可參考。

周浩鼎聯同葛珮帆、民建聯立法會議員李世榮及民建聯工商專業委員會成員暨註冊社工朱麗玲今日舉行記者會，提出有關家事訴訟程序條例的建議，包括設立贍養費處理機構，善用科技，及加強家事法庭解答問題前台服務等。

周浩鼎表示，根據政府當局提供的資料，家事法庭處理案件量增至疫情前，2019 年的 49289 宗，如果單靠法庭處理大量案件，也導致求助人承受冗長的輪候過程。他建議，設立贍養費管理局處理贍養費追討的問題，認為有助疏導法庭處理這類型的個案，以另辟渠道的方式，分擔家事法庭的負擔。他也指出，盼當局日後能加強家事法庭前台的解答服務，如可參考小額錢債審裁處的前台解答服務安排。

李世榮提到，根據他處理求助個案的經驗，單親家庭當事人在追討贍養費時困難重重，有時更要用孩子作爲追討贍養費的手段，更使精神狀況受影響。葛珮帆指出，民建聯建議當局成立贍養費管理局，會包括協助離婚者追討贍養費。她舉例指，有其他地方、城市以稅務、出入境限制為「手段」，迫使離婚的其中一方如常支付贍養費，履行責任。

朱麗玲指，成立贍養費管理局，專責處理離婚求助人的贍養費追討問題，相關安排在其他海外地區已有先例。

葛珮帆認為，除了今次修訂法例外，政府亦需要優化對離異家庭當事人的服務，例如更多使用人工智能科技作爲即時答問工具，協助當事人快速地獲得需要的資訊，擺脫以往相對繁複的資料收集過程。

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責任編輯：區綽彥