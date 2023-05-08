【香港小姐2023】許子萱否認卸任放棄幕前　梁超怡自覺幸運有合適角色拍劇

▲ 左邢慧敏﹑許子萱﹑林鈺洧及梁超怡出席《2023香港小姐競選》全球招募記招。（陳慧安 攝）

《2023香港小姐競選》全球招募今日（5月8日）正式展開！今年主題為「Hello Miss Hong Kong」，應屆香港小姐冠軍林鈺洧（Denice)、亞軍許子萱(Cecca)、季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏（Sharon）﹑2016年香港小姐冠軍馮盈盈、2018年香港小姐冠軍陳嘵華等人，現身出席記者會。

眾人對卸任感不捨

談到即將卸任，Denice 、Cecca、超怡及Sharon接受TOPick訪問，眾人均表示不捨，Denice更指當看到宣傳海報時有感眼濕濕：「我萬般不捨，感覺很像剛發生的事，入到來見到新的宣傳片也很感觸，我真的很喜歡做香港小姐。」

Cecca直言時間過得很快：「會以一個師姐和新的身份見大家，所以會繼續努力。」

Sharon指參選時從沒想過奪任何名銜，只想挑戰自己，亦表示這年學到很多東西。超怡則表示即使缷任，身份依然是香港小姐：「我們可以用另一身份嘗試不同工作，例如拍戲或慈善工作。」

▲ 左邢慧敏﹑許子萱﹑林鈺洧及梁超怡對即將卸任感不捨。（陳慧安攝）

落力叫朋友參選 Cecca卸任專注幕前發展

問到有否介紹身邊朋友參選，Denice說：「身邊都有朋友剛畢業和待業中，她們都聰明、美麗和高情商，我都會想提名她們，希望她們能加入公司當我同事。」

Cecca則指有師妹問她參選事宜和貼士，亦有鼓勵她們參加。

至於一直有傳Cecca卸任後，將會進修MBA課程放棄幕前工作，對此她否認傳聞：「長遠來說會想進修MBA，不過我想暫時會專注幕前工作，嘗試不同機會。」

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超怡自覺幸運

另外，超怡被視為眾人中最快「跑出」，有主持及拍劇機會，對此她謙虛說：「感謝公司給機會，我都覺自己很幸運有適合我的角色，我相信卸任後，工作會陸續來，相信大家亦會有更多的工作。」

Denice和Sharon早前公開表示恨拍劇，即使醜角也不介意，二人表示都是希望公司能聽到她們的訴求，但一切順其自然，有工作都會好好把握以及努力增值自己。

▲ 梁超怡（陳慧安攝）

記者:陳曉柔

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