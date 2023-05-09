【最貴罰單】帶400枝香煙入境 內地女「挑戰香港入境最貴罰單」被罰多少？

▲ 内地女子最後被罰款6700元。

出外旅遊時最好是預先做好功課，看清楚當地的入境條例，以免違反條例遭罰款。有來港旅游的內地女子在社交網站發帖，她大呻來港旅遊，因為帶煙數量超過了法定限制量(19支)，最終被罰款港幣6,000多元，非常心痛。

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香港入境最貴罰單

該名「炸雞姐」以「挑戰香港入境最貴罰單」為題，文中提到她以為香港入境可以帶二條煙(即20包，共400支)，豈料法例只能帶19支，她說由日本去澳門沒問題，但到香港入境時就被抓了︰

一般日本回國都是正常可帶兩條，沒想到香港是例外啊，只能帶19根。來之前還問朋友呢，都說可以帶，確實出機場海關沒什麼問題，下了飛機我直接去澳門也沒問題，澳門再入境香港出事了。

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▲ 罰單上寫明女子「違反應課稅品條例」，罰款為港幣6,773.9元。

她表示入境時被關員捉到正，更要她即場罰款，否則被扣押及要坐監，更說心痛罰了6千多港元︰

把我直接喊到旁邊開箱，我很小的一個登機箱，只帶了兩條，全被翻到，當場開罰單，說不罰款就坐牢，講真我情願去吃免費牢飯啊。6700，哎！心都疼。

「炸雞姐」最後選擇繳交罰款了事，更提醒大家以後要警剔︰「用rmb(人民幣)換了港幣交完就放我走了，慘痛的教訓，家人們真的要謹慎！」

網民則指，其實每個國家的入境條例都不盡相同，經一事長一智，上機前一定要做足功課，否則懵查查被罰款就唔抵。也有網民則分享家人經歷，

6,700算小了，疫情前我細佬帶過3包被罰3萬幾，一包20根超出的按每根多少錢來計！

根據香港海關的資料，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶下列煙草產品進入香港，供其本人自用，19支香煙或1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克；或25克其他製成煙草。

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