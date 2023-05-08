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【小兒感冒】春夏交替溫差大容易病　中醫分享女兒感冒5日處理全攻略

兒童健康 19:40 2023/05/08

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馬醫師的女兒感冒，在沒食西藥下，5天內如何康復起來。

近期天氣忽冷忽熱，身邊很多大人及小朋友都生病。註冊中醫馬琦傑育有一女兒，她亦曾感冒發燒，爸爸化身女兒的專屬中醫，由患病第1天至第5天悉心去照料，服中藥之外，亦由飲食、生活習慣、按摩多方面去處理病況，全程沒有吃西藥，至女兒痊癒。

註冊中醫馬琦傑在其facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」發文，「簡單分享感冒處理」，其女兒現時是小學二年級生，前數個月放學回家後出現發燒、頭痛和肌肉痛，馬醫師估計病因是女兒上體育課時出汗之後沒有抹乾，加上當日沒有太陽又大風，所以「攝到」風寒，加上2天沒有排便「排毒」，感冒菌困住就開始發燒。

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感冒處理方法

5天感冒處理方法及身體狀況如下︰

Day 1︰浸完發燒的暖水浴，當天睡得好，沒有吃藥或治療。

Day 2︰服食風寒中藥，排便了2次，睡覺10小時以上，睡暖療助放鬆肌肉痠痛及加強血液循環，另有聞香包，香包的中藥成分以辟瘟屏病毒，尤其年幼小朋友和長者適合減低上呼吸道不適；只吃菜和粥，飲食上少吃油炸燒烤或是生冷食物，如水果也要避免，亦不能吃任何補益食品包括雞和老火湯，要喝多水。女兒頭痛嚴重，開始做頭痛按摩；當日體溫度大概38度左右。

Day 3︰下午已退燒、繼續以上5點，即包括睡暖療、聞香包、只吃菜和粥，以及喝多水、做頭部按摩。而晚上鼻塞嚴重，開始做通鼻按摩。

Day 4 ︰開始食蒸煮食物，以魚及豬為主， 不用吃中藥，繼續排便2次、睡覺、睡暖療、排痰按摩。

Day 5︰起身後嘔了些黃痰粒；仍然有少量鼻水及痰，少許開始浸風寒浸腳粉，加速排走些體內污糟的東西；飲食清淡、留家休息、睡暖療及按摩。

暖養孩子提升免疫力

除了女兒生病，近日身邊不少人作病，馬醫師要不停提醒所有感染大小朋友，不能吃甜、奶、凍，因為痊癒之後是最脆弱，食錯少少食物，就可以又爆過再病，情況更嚴重。

馬醫師指出天氣溫差大，小孩非常容易病，女兒經歷了沒有吃西藥的感冒過程，展示了免疫力是最好的醫生。「暖養孩子」就是令小朋友減少生病次數，而當面對病毒細菌，自己的免疫力可以即時打低它們，而中藥、暖療、按摩全是輔助免疫力的工具。

文章內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕

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