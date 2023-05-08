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【抽獎優惠】歐化傢俬全場低至5折 55吋電視、按摩椅、iPad即抽即獎

休閒消費 18:49 2023/05/08

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

歐化傢俬一年一度夏日傢俬優惠「Summer Sale」正式展開，為回饋顧客支持，即日起 推出「夏日瘋狂大抽獎」活動，消費滿指定金額後即抽即獎，送出超過 1,000 豐富獎品， 包括 Samsung 55 吋電視、Dyson 空氣清新機、蘋果 iPad、斯林百蘭床褥及德國電動按摩椅 等！再配合歐化傢俬「Summer Sale」全場傢俬低至 5 折購物禮遇，勢將歐洲家居品味享受 進一步提高。

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歐化傢俬一年一度夏日傢俬優惠「Summer Sale」正式展開，更 推出「夏日瘋狂大抽獎」活動。

顧客於推廣期內在任何歐化傢俬陳列室選購傢俬，購物滿港幣指定金額，即可參加「夏 日瘋狂大抽獎」即抽即獎一次，贏取豐富獎品。獎品包括 Samsung 55 吋電視、Dyson 空氣清 新機、Dyson 風筒、Dyson 輕量無線吸塵機、蘋果 iPad、Tea Chateau 茶囊沖泡機、斯林百蘭 床褥及德國電動按摩椅等等，涉及超過 1,000 份獎品。

抽獎禮品豐富，有Samsung 55 吋電視、Dyson 空氣清新機、蘋果 iPad、斯林百蘭床褥及德國電動按摩椅等。

歐洲精選新貨到港 意大利 3 座位全真皮梳化售$17,800 歐化傢俬「Summer Sale」優惠，精選貨品低至 5 折，萬勿錯過！今期誠意推介，意大利 Elvira 3 座位全真皮梳化，以優質意大利全真皮製造，觸感柔軟，原價$38,000，「Summer Sale 優惠價」$17,800；意大利 Caroline 3 座位全真皮雙電動彈腳梳化，以雙電動系列設計，左右均可享有電動彈腳、多角度電動調控頭枕，原價$62,800，「Summer Sale 優 惠價」$25,800，更另有 1 座位、2.5 座位供選購，現貨限量形式發售。

不少梳化低至半價。

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