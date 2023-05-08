【抽獎優惠】歐化傢俬全場低至5折 55吋電視、按摩椅、iPad即抽即獎

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▲ 歐化傢俬一年一度夏日傢俬優惠「Summer Sale」正式展開，更 推出「夏日瘋狂大抽獎」活動。

顧客於推廣期內在任何歐化傢俬陳列室選購傢俬，購物滿港幣指定金額，即可參加「夏 日瘋狂大抽獎」即抽即獎一次，贏取豐富獎品。獎品包括 Samsung 55 吋電視、Dyson 空氣清 新機、Dyson 風筒、Dyson 輕量無線吸塵機、蘋果 iPad、Tea Chateau 茶囊沖泡機、斯林百蘭 床褥及德國電動按摩椅等等，涉及超過 1,000 份獎品。

▲ 抽獎禮品豐富，有Samsung 55 吋電視、Dyson 空氣清新機、蘋果 iPad、斯林百蘭床褥及德國電動按摩椅等。

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