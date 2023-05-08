【職安健】勞工處發布預防中暑指引　工會稱有進步但長遠應考慮立法保障工友權益

▲ 蕭倩文擔憂，暑熱指數可能短時間內發生變化，巡查隊未必能在短時間內確保巡查效力。（資料圖片）

勞工處今日發布《預防工作時中暑指引》，規定三級工作暑熱警告，冀協助勞資雙方商議出在炎熱天氣下工作的休息安排，防止員工中暑。工傷亡權益會及勞聯皆認為《指引》在工作暑熱分級方面有進步，並對新指引表示歡迎，但施行料仍存在困難，若效果不理想則仍需向立法方向考慮。

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工傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，《僱員補償條例》列明，若僱員在炎熱環境下工作時意外中暑，會視作工傷處理。但過往有許多工會、工友個人不清楚中暑算工傷，可以向僱主申請補償。她舉例，曾有一名地盤工友因中暑而送院治療，醫生診斷為中暑，並在深切治療部留醫一至兩星期，但僱主僅將此工友的情況當病假處理，並無給予相應的工傷賠償。她指，過去高溫天氣下工友於工作期間猝死的個案中，大部分個案因有基礎病，最終以死於「自身疾病」作結，工友家屬難以獲得賠償。港九勞工社團聯會副主席譚金蓮更指，過去不少僱主在知悉工友中暑後不會主動上報勞工處；而工友雖可向勞工處舉報，但亦難以舉證中暑與工作環境有關，因此難以起訴僱主獲得賠償。

譚金蓮表示，新推出的《指引》列明的工作暑熱警告分級相較以往已有進步，工權會亦表示歡迎。但譚擔憂，在新指引下，雖然工友面對炎熱天氣可以獲得休息及停工安排，但難保僱主是否會藉此扣減人工，或在警告解除後要求工友將休息時間補回。而因指引不具法律效力，倘若僱主不遵守，工友未必能夠提供堅實的證據向勞工處提出舉報，因此格外依靠巡查隊的角色。但蕭倩文指，暑熱警告分級可能在短時間內發生變化，巡查隊未必能在短時間內保證巡查力度。高溫天氣

蕭表示，未來要繼續檢視《指引》的施行成效，並及時檢討。若效果不好，則還是應該考慮立法，規定僱主必須為工作環境作風險評估、提供防暑物資，及時安排工友停工休息等，以法律保障工友權益。

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記者：解青羽