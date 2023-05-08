中環出發去福田　議員實測高鐵、東鐵邊個快？

▲ 立法會A4聯盟楊永杰，張欣宇和梁文廣由中環出發去福田。（Facebook短片截圖)

北上搭高鐵好還是東鐵好？住在不同區的市民有不同選擇，不過，若是由中環出發，大家又點樣揀？立法會A4聯盟早前兵分兩隊實測由中環出發去深圳福田站，高鐵和東鐵哪個較快。

測試結果顯示，大家一起由中環出發，乘達高鐵的梁文廣和張欣宇，先到香港站轉至九龍站，後轉乘高鐵前往福田站，用時1小時22分鐘；至於乘搭東鐵的楊永杰，則在金鐘站轉乘東鐵綫直抵落馬洲，之後再轉深圳地鐵前往福田，全程需時1小時44分鐘，相較之下，高鐵組快了22分鐘。

不過高鐵班次有限，亦不能做到有車即上，梁文廣和張欣宇原本購買的是當天下午3時半的列車，二人幸獲票務處人手更改，成功乘搭早一班的列車，提早20分鐘出發，加上高鐵早了2分鐘開車，最終才可早22分鐘到達。

三人實測，其實是配合A4聯盟早前有關「高鐵地鐵化」的倡議，楊永杰話，樂見政府已成立專責小組推行高鐵「地鐵化」，期望政府能盡快公布時間表，落實降低票價、加密班次、設置企位、有車即走的建議。

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