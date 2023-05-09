【靚太廚房】母親節孝順媽咪由照顧健康入手　乖仔乖女必學滋陰養顏零失敗食譜

▲ 註冊中醫鍾詠欣醫師和媽媽、女兒三代同堂一齊完成母親節養顏甜品拼盤。

母親節快到，除送上禮物孝敬媽媽外，親自下廚整養顏甜品都是個好選擇。今集《靚太廚房》有註冊中醫鍾詠欣醫師分享滋潤養顏食譜及DIY抗衰老美容方法。鍾醫師更和家人三代同堂合作做出「平民燕窩」三雪甜品拼盤，大家不妨記低食譜，令媽媽甜入心!

▲ 醫師(右)笑指，由於和媽媽(左)及女兒(中)一齊製作，加上是次食譜材料，有雪蓮子、雪燕膠及雪耳，所以取其名為三雪甜品拼盤。(越玲瓏攝)

「平民燕窩」桃膠功效多

桃膠來自桃樹樹皮分泌出來汁液，當天然樹脂遇到空氣後便會凝結，最後形成晶瑩剔透的桃膠。

時至近年，桃膠憑著價格親民，養顏功效一流，更被稱為「平民燕窩」。醫師就指出，雖然當中並沒有補充人體膠原蛋白之用，但其膳食纖維豐富，能增加飽肚感，亦有助排便及促進新陳代謝，自然可改善皮膚質素，做到瘦身美顏之用。

久坐不動的上班一族、經常便秘人士，可以嘗試進食桃膠，有助潤腸通便。

揀靚桃膠

由於通常天然桃膠都帶有雜質，所以如外表過於晶瑩剔透，就有可能是加工形成。另外，不要選太碎、太細粒的桃膠，會影響口感。

忌食人士類別

除容易腸胃消化不良、易有胃氣或肚痾人士盡量少食外，孕婦及3歲前小朋友都不宜進食。

母親節養顏食譜-三雪甜品拼盤

雪蓮子雪燕桃膠糖水材料 (3-4人份量)

▲ 中醫角度，桃膠、雪燕、雪耳屬平性，可生津滋陰、潤腸通便。雪蓮子屬溫性，可以祛痰開竅。

桃膠 20克 (一半份量) 雪蓮子(皂角米) 10克 雪燕膠 5克 片糖 60克 (2/3份) 水 500毫升 紅棗 4-5粒 杞子 1湯匙

做法

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1) 桃膠、雪燕膠及雪蓮子清洗乾淨，清水浸泡約8小時以上或過夜。

2) 去除桃膠、雪燕膠及雪蓮子的雜質，清洗乾淨，瀝乾備用。

3) 在煲中加入400-500毫升的水。水滾後，加入片糖。

4) 加入桃膠(一半份量)及雪燕。

5) 中細火煮15分鐘，等它入味。

6) 杞子清洗乾淨，浸泡約10分鐘後，瀝乾備用。

7) 紅棗切半，去核浸泡約10分鐘。

8) 加入雪蓮子、杞子及紅棗，煮15-20分鐘即成。

桃膠雪耳奶凍材料 (3-4人份量)

▲ 倒入模具，放室溫待涼卻後，放入雪櫃冷藏6小時以上，即成。(越玲瓏攝)

桃膠 (一半份量) 漳洲雪耳 10克 片糖 1/3份 鮮奶 300毫升 椰漿 1罐/165毫升 粟粉 30克 生粉 10克 水 300毫升

做法

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1) 雪耳清洗乾淨，用清水浸泡1-2小時至軟身。

2) 剪除雪耳較硬的部份後，切碎備用。

3) 在煲中加入300毫升的水。水滾後，加入片糖。

4) 加入桃膠、雪耳，用中火煮約15分鐘備用。

5) 鮮奶加入粟粉及生粉拌勻成粉漿，備用。

6) 桃膠雪耳糖水用中慢火煮，加入椰漿拌勻，中途需要不停攪拌。

7) 待微微滾起，加入鮮奶粉漿，中途需要不停攪拌，再加入餘下鮮奶煮至濃稠。

8) 倒入模具，放室溫待涼卻後，放入雪櫃冷藏6小時以上，即成。

下廚貼士

桃膠必須浸透8小時或以上，否則難於消化，令腸胃受苦。

浸透後，建議挑走桃膠、雪燕的雜質。

雪燕(雪燕膠)出產地分別為越南和緬甸，建議選擇來自緬甸的雪燕。因為呈拉絲狀態，口感接近燕窩。

其他養顏食譜推介-花膠瑤柱木耳羹

花膠 1-2件(視乎大小而定) 冬菇 4-5隻 瑤柱 3湯匙 雞湯 500毫升 木耳 適量 韭黃 適量 馬碲粉 1.5湯匙 （用3湯匙開稀成水）

做法

1) 花膠浸發後切絲。

2) 冬菇、木耳浸軟切絲。

3) 冬菇再切幼絲。瑤柱用熱水浸軟，瑤柱水備用。韭黃洗淨切碎備用。

4) 雞湯、瑤柱水、瑤柱絲、冬菇絲、大火滾45分鐘。(另加500ml水同煮)

5) 加花膠絲，木耳絲，再滾 30分鐘。

6) 熄火，加入韭黃焗3分鐘即可。

養顏抗老美容大法-DIY活力清潔露

功效: 去角質、去痘印，令皮膚更白滑。

材料

肉桂粉 半茶匙 甘菊水 1湯匙 牛奶 2茶匙 蜂蜜 1/4茶匙

做法

1) 混合以上材料。

2) 面部或身體濕水後，將清潔露塗上，輕輕打圈1-2分鐘(不要超過3分鐘)。

3) 用溫水洗淨。

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責任編緝：張懿慧