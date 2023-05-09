【靚太廚房】母親節孝順媽咪由照顧健康入手 乖仔乖女必學滋陰養顏零失敗食譜
母親節快到，除送上禮物孝敬媽媽外，親自下廚整養顏甜品都是個好選擇。今集《靚太廚房》有註冊中醫鍾詠欣醫師分享滋潤養顏食譜及DIY抗衰老美容方法。鍾醫師更和家人三代同堂合作做出「平民燕窩」三雪甜品拼盤，大家不妨記低食譜，令媽媽甜入心!
「平民燕窩」桃膠功效多
桃膠來自桃樹樹皮分泌出來汁液，當天然樹脂遇到空氣後便會凝結，最後形成晶瑩剔透的桃膠。
時至近年，桃膠憑著價格親民，養顏功效一流，更被稱為「平民燕窩」。醫師就指出，雖然當中並沒有補充人體膠原蛋白之用，但其膳食纖維豐富，能增加飽肚感，亦有助排便及促進新陳代謝，自然可改善皮膚質素，做到瘦身美顏之用。
久坐不動的上班一族、經常便秘人士，可以嘗試進食桃膠，有助潤腸通便。
揀靚桃膠
由於通常天然桃膠都帶有雜質，所以如外表過於晶瑩剔透，就有可能是加工形成。另外，不要選太碎、太細粒的桃膠，會影響口感。
忌食人士類別
除容易腸胃消化不良、易有胃氣或肚痾人士盡量少食外，孕婦及3歲前小朋友都不宜進食。
母親節養顏食譜-三雪甜品拼盤
雪蓮子雪燕桃膠糖水材料 (3-4人份量)
|桃膠
|20克 (一半份量)
|雪蓮子(皂角米)
|10克
|雪燕膠
|5克
|片糖
|60克 (2/3份)
|水
|500毫升
|紅棗
|4-5粒
|杞子
|1湯匙
做法
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1) 桃膠、雪燕膠及雪蓮子清洗乾淨，清水浸泡約8小時以上或過夜。
2) 去除桃膠、雪燕膠及雪蓮子的雜質，清洗乾淨，瀝乾備用。
3) 在煲中加入400-500毫升的水。水滾後，加入片糖。
4) 加入桃膠(一半份量)及雪燕。
5) 中細火煮15分鐘，等它入味。
6) 杞子清洗乾淨，浸泡約10分鐘後，瀝乾備用。
7) 紅棗切半，去核浸泡約10分鐘。
8) 加入雪蓮子、杞子及紅棗，煮15-20分鐘即成。
桃膠雪耳奶凍材料 (3-4人份量)
|桃膠
|(一半份量)
|漳洲雪耳
|10克
|片糖
|1/3份
|鮮奶
|300毫升
|椰漿
|1罐/165毫升
|粟粉
|30克
|生粉
|10克
|水
|300毫升
做法
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1) 雪耳清洗乾淨，用清水浸泡1-2小時至軟身。
2) 剪除雪耳較硬的部份後，切碎備用。
3) 在煲中加入300毫升的水。水滾後，加入片糖。
4) 加入桃膠、雪耳，用中火煮約15分鐘備用。
5) 鮮奶加入粟粉及生粉拌勻成粉漿，備用。
6) 桃膠雪耳糖水用中慢火煮，加入椰漿拌勻，中途需要不停攪拌。
7) 待微微滾起，加入鮮奶粉漿，中途需要不停攪拌，再加入餘下鮮奶煮至濃稠。
8) 倒入模具，放室溫待涼卻後，放入雪櫃冷藏6小時以上，即成。
下廚貼士
- 桃膠必須浸透8小時或以上，否則難於消化，令腸胃受苦。
- 浸透後，建議挑走桃膠、雪燕的雜質。
- 雪燕(雪燕膠)出產地分別為越南和緬甸，建議選擇來自緬甸的雪燕。因為呈拉絲狀態，口感接近燕窩。
其他養顏食譜推介-花膠瑤柱木耳羹
|花膠
|1-2件(視乎大小而定)
|冬菇
|4-5隻
|瑤柱
|3湯匙
|雞湯
|500毫升
|木耳
|適量
|韭黃
|適量
|馬碲粉
|1.5湯匙 （用3湯匙開稀成水）
做法
1) 花膠浸發後切絲。
2) 冬菇、木耳浸軟切絲。
3) 冬菇再切幼絲。瑤柱用熱水浸軟，瑤柱水備用。韭黃洗淨切碎備用。
4) 雞湯、瑤柱水、瑤柱絲、冬菇絲、大火滾45分鐘。(另加500ml水同煮)
5) 加花膠絲，木耳絲，再滾 30分鐘。
6) 熄火，加入韭黃焗3分鐘即可。
養顏抗老美容大法-DIY活力清潔露
功效: 去角質、去痘印，令皮膚更白滑。
材料
|肉桂粉
|半茶匙
|甘菊水
|1湯匙
|牛奶
|2茶匙
|蜂蜜
|1/4茶匙
做法
1) 混合以上材料。
2) 面部或身體濕水後，將清潔露塗上，輕輕打圈1-2分鐘(不要超過3分鐘)。
3) 用溫水洗淨。
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責任編緝：張懿慧