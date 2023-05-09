【愛無止境】5歲Sheldon癌逝半年　媽媽化悲傷為力量︰最怕忘記

▲ 5歲Sheldon癌逝半年，媽媽化悲傷為力量。

「Sheldon好樂天，他在天上應該很開心。」5歲男童Sheldon患有罕見癌症「神經母細胞瘤」第四期，勇敢抗癌兩年，去年9月27日病逝。Sheldon媽媽Natalie漸漸走出喪子之痛，更化悲傷為力量，坦然與別人分享兒子患病的經歷，盼望能鼓勵同路人走下去。

▲ Sheldon媽媽撰寫《神母小戰士Sheldon：被選中的小戰士之生命見證》，分享兒子患病的經歷。（黃建輝攝）

Sheldon離世7個月，Natalie一家的生活已逐步回復正常，她成為全職媽媽，專心照顧家庭及4歲的女兒。有時想起兒子，她仍然會落淚，更害怕遺忘他生前的點點滴滴︰

我與他相處的時間只有5年，他得5歲，好像回憶很短暫，驚自己會忘記。最近我反思是否要不時想起Sheldon，我不想慢慢老了，失去他的回憶，好像對不起他。

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3歲患癌歷77次治療

2020年8月，3歲的Sheldon不幸確診神經母細胞瘤第四期，Natalie最初得知Sheldon確診，不但難以接受，而且一度自我封閉，抗拒被朋友知道兒子的病情。直至Sheldon癌症復發後，她開設facebook專頁「神母小戰士Sheldon」記錄兒子的抗病經歷。

Sheldon經歷化療、電療、腫瘤切除手術、自體骨髓移植、免疫治療等共77次治療，「77」非單單是一個數字，更標誌著他弱小的身軀承受的苦難。2021年11月，Sheldon在父母陪同下遠赴西班牙接受新免疫治療，可惜病情惡化，翌年2月回港繼續接受治療。

癌症帶給病患者的身心折磨非筆墨能形容，更何況是年僅幾歲的孩子。Natalie憶述兒子接受自體骨髓移植，母子需住進移植房一個多月，她的感受特別深刻。在移植房的無菌狀態下，她需要24小時穿上保護衣物，並戴著口罩睡覺，當時病情嚴重的Sheldon口腔、腸道等都潰爛了，不斷痾嘔，她至今仍歷歷在目。

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電療的副作用令Sheldon痛苦難耐，他曾問媽媽︰「為何天父還未來救我？」，又求救「媽咪，你幫下我！」Natalie靠著信仰，帶領兒子禱告，在宗教的幫助下跨過難關。有一次Sheldon的情況非常惡劣，她形容兒子承受的病痛超乎想像︰

如果生仔是十級痛，他是五十級痛。

Natalie以為自己要失去兒子，可是Sheldon還是挺過來，她視這次為兒子的「死亡綵排」。她與丈夫一直深信Sheldon不會離開，「他好像打不死」，即使報告一次比一次差，如媽媽所言「他由頭到腳趾尾都是癌細胞」，但夫妻傷心後仍堅信他可以戰勝癌魔。

▲ Sheldon兩年來一直勇敢抗癌，直至去年9月不敵癌魔病逝。（受訪者提供）

Sheldon的「死亡預告」

直至Sheldon最後一次入院，醫生已告知這是他生命的最後階段。當時正值Natalie撰寫的《神母小戰士Sheldon：被選中的小戰士之生命見證》進入對稿階段，她竟然被自己的文字安慰了，夫妻由無法相信兒子快將離開，到兩日後坦然接受事實。

Natalie曾掙扎是否讓Sheldon知道自己不久人世，最終她與丈夫決定不告訴他，不想打沉他會康復的信念。就在他最後一次入院前，有一晚Natalie陪著他刷牙，她哽咽落淚憶述當時的畫面︰

他竟然突然望著我，跟我說︰『媽咪，你放心啦，我去到天堂一定會認得你！』

她從沒向Sheldon說過他會去天堂，只跟他提及年紀大了就會去天堂，他曾擔心父母離開後由誰照顧他，又怎樣認得他，「他最怕我認不到他」。當晚Sheldon反過來安慰媽媽，Natalie當下忍著眼淚，之後不禁崩潰痛哭起來。

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縱然Sheldon離開了，但Natalie感恩沒有留下遺憾，「你帶著遺憾，日子會很難受」。她有宗教信仰，認為兒子人生最有意義的事是信主，令他在患病中仍滿有力量，他離世後家人亦得著平安，在安息禮後釋懷。自言很倚賴人的Natalie因兒子患癌而改變︰

我本來跟『堅強』兩個字扯不上關係，但為母則強，任何父母去到我們這個處境，怎樣也做得到。在小朋友面前要比他們更硬淨，才能陪伴他們度過。

女兒患上分離焦慮症

Sheldon患病時，妹妹才兩歲，正值很需要媽媽的時間，只是Natalie當時花了很多時間陪伴兒子抗病，遺憾未能照顧年幼的女兒。妹妹在哥哥離開後出現情緒問題，她對哥哥的不捨超乎父母所想，患上分離焦慮症，目前接受遊戲治療。Sheldon經常在醫院，兄妹相處時間不多，Natalie坦言低估了女兒的情況，「我以為妹妹可能只覺得失去了玩伴」。不過，遊戲治療師向她解釋，兩個孩子在玩樂過程中已建立深厚的感情。

▲ 現在一家人帶著Sheldon的愛好好生活。（受訪者提供）

妹妹在父母面前沒有提及哥哥，只說哥哥的開心事，直至有一次她向Natalie的朋友透露「我好想喊」，他們才驚覺女兒一直壓抑著情緒。Natalie發現女兒容易焦慮，見到媽媽很緊張，母女甚至一度未能同住，幸好女兒接受遊戲治療後情況好轉。

Natalie現在想念Sheldon時，都不怕在女兒面前落淚，好讓她知道這是思念的一種表達方式，女兒亦不再收起情緒。由全職照顧病人到當上家庭主婦，Natalie有感轉變很大︰

原來那兩年多很累很辛苦，但你一直衝衝衝，不知道累。當Sheldon離開後，我們放鬆心情，才發現整個人累極了。

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給天上兒子的說話

Sheldon的生命只有短短5年，但對Natalie的人生帶來巨大影響，明白有些事情並非必然，也不要去逃避，「我們不能選擇遭遇與命運，但有權選擇如何去面對。」她遙望天空，此刻正想著兒子︰

Sheldon好樂天，他在天上應該很開心。我希望他知道我們仍然很掛住他，不用擔心我們，我們遲些一定會見面。

你要知道我們不會忘記你，在地上有很多人痛錫你。雖然你走了，還有很多人記掛你。

▲ Natalie遙望天空想念兒子，「Sheldon好樂天，他在天上應該很開心。」（黃建輝攝）

Natalie認為雖然Sheldon被選中要經歷癌症，但有很多人愛錫這位小戰士，是一件很幸福的事情，她會好好珍惜。

她堅持分享Sheldon的見證，帶出正面的訊息，「如果不是信仰，我無法走出來。」她希望藉此鼓勵同路人，有支持Sheldon的人留言或私訊她，因他們的見證及經歷，即使身患絕症仍繼續走下去，不再懼怕。這也是她自我幫助的方法，鼓勵別人時也鼓勵到自己，「等我可以撐下去」。

我想保留與Sheldon的回憶，如果我不多分享，我怕年紀大會忘記了。

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場地︰On The Hill Coffee Bar

記者︰駱秀玲