【全運會2025】港府申8項賽事在港舉行　包括單車、劍擊、七欖等

▲ 啟德體育園的全景構想圖。（資料圖片）

第十五屆全國運動會將由粵港澳三地聯合承辦，當局表示，港府已向國家體育總局申請，將單車、劍擊、七人欖球、帆船、高爾夫球、手球、足球、沙灘排球，共8項賽事在香港舉行。

立法會民政及文化體育事務委員會今日討論全運會籌備工作，文化體育及旅遊局副局長劉震透露申請在港舉行8項賽事，他表示，這些都是香港的優勢項目，有機會「爭獎牌」，若在香港舉行，相信將激起市民熱情。至於群眾賽事，港府則申請了橋牌、羽毛球、五人足球等。不過，能否成事，仍待國家體育總局作通盤考慮。

多名議員關注人手安排。政府擬於今年10月，成立全運會統籌辦，並新增3名首長級人員作領導，文體演出界議員霍啟剛指，今次全運會由三地聯合舉辦，「任務繁重」，支持當局新增3名首長級職務，「我還擔心人手不夠，因為舉辦體育運動會真的非常繁複。」選委界議員蘇長榮亦提到，2009年香港舉辦東亞運動會時出現人手不足的情況，希望當局汲取失敗經驗，盡快作人手部署。

不過，工聯會立法會議員陸頌雄則關注，廣東體育局有否增加類似首長級人員，當局是否不能從現有編製進行相關工作，他認為，提升管治水平，是要提高效率，「不要讓市民覺得，一搞活動就加人。」

劉震回應指，三地情況不同，廣東省在籌辦全運會方面，有充足經驗，強調特區政府需要因應自己的工作量提出人手建議。

另外，委員會主席鄭永舜建議採用現時啟德隔離中心，作為選手村。劉震稱，會考慮有關建議，指需要與三地有關部門協調安排，希望在標準上，做到一致，為選手提供最舒適的場所。

至於電視轉播方面，署理體育專員鄭青雲表示，有關轉播安排一向由中央電視台統籌，但本次全運會的轉播費用，將相當低廉，預計所需費用約為10萬元人民幣，相信香港的電視台可獲得播映權，供市民觀看。

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責任編輯：趙居逸