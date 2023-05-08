【高鐵】「A4聯盟」晤運流局副局長廖振新　引述政府：將分階段落實高鐵「地鐵化」

▲ 左至右：梁文廣、楊永杰、林素蔚、張欣宇倡議「廣深港」高鐵「地鐵化」。（資料圖片）

立法會「A4聯盟」楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚倡議「廣深港」高鐵「地鐵化」，以及興建「九東雲巴」綠色交通運輸系統，今日就有關倡議晤運輸及物流局副局長廖振新。「A4聯盟」引述政府透露，目前已經成立專責小組處理高鐵「地鐵化」事宜，目標是在今年內推出時間表，分階段落實高鐵「地鐵化」，「九東雲巴」則在進行技術及運營可行性研究，將會與各持份者保持密切溝通。

「A4聯盟」楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚，今日與廖振新會面。楊永杰表示，高鐵「地鐵化」，目標是協助有需要頻繁往來香港與內地人士，特別是商務需要的乘客，建議增設香港西九龍前往廣州東的直達專列，將車程減少至約1小時20分，提高性價比和競爭力。

梁文廣建議，需加密香港西九龍往來福田和深圳北的列車班次，做到平均每10分鐘至15分鐘一班車，最大化發揮高鐵站的運力水平，讓有需要人士以一小時穿梭兩地，助力大灣區高質量發展。他亦建議，減少香港西九龍站安檢次數，由現時香港及內地關口各一次，改為兩地統一安檢，減少過關時間，方便旅客更靈活安排行程。

張欣宇表示，目前，西九龍高鐵站每日提供164對列車往返內地，仍未達到當初設計的最高容量，意味有加密列車班次及提高載客量的空間。他建議，所有往深圳北的班次，可加設福田為停經站，最大化利用好目前的運載能力。

「A4聯盟」引述政府：目前已成立專責小組處理高鐵「地鐵化」

立法會「A4聯盟」引述，局方透露，目前已經成立專責小組處理高鐵「地鐵化」事宜，目標是在今年內推出時間表，分階段落實高鐵「地鐵化」。

「A4聯盟」引述政府：「九東雲巴」正與比亞迪研究技術及運營可行性

另外，「A4聯盟」期望，政府認真就「九東雲巴」綠色交通運輸系統進行可行性研究，赴深圳實地考察，收集沿線居民意見，為居民打造更優質和理想生活。楊永杰在會上介紹，「九東雲巴」走線可以從啟德車站廣場起步，沿沐泰街和承豐道延伸至啟德跑道區盡頭，之後橫跨觀塘避風塘至茶果嶺海濱長廊，再沿茶果嶺道至油塘港鐵站，全程設置8個車站，當中包括郵輪碼頭站、麗港城站、茶果嶺站、油塘站等站點。

「A4聯盟」引述，局方表示，目前正與深圳比亞迪公司進行技術及運營可行性研究，會繼續與各持份者保持密切溝通。

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責任編輯：區綽彥