【轉私小救亡】孔教大成小學對獲派0班感無奈　9月開小一私家班料涉經費近200萬

▲ 黃大仙津校孔教學院大成小學證實獲派0班。（林宇翔攝）

全港5間津小跌入殺校網，黃大仙區第2間津小、孔教學院大成小學今日（8日）證實獲派0班，惟上訴失敗，校方對於教育局以數字決定學校「合格」與否，感到無奈及驚訝，已向局方申請新學年私營小一「救亡」，並擬於3年後全面轉型為私小，承諾在校學校，以及今、明兩年循自行收生入讀新生6年學費全免，據了解每年每班涉及經費高達180萬，全數由辦學團體承擔。

校方標榜作為全港唯一弘揚傳統儒學文化的小學，希望為家長提供多一個選擇，將提高課程彈性，相信可吸引其他地區學生跨區報讀。

翻查學校資料，大成小學已連續3年只開1班小一，本報記者今日到訪學校所見，小一課室只有18個座位；年報顯示上學年小一只有15名學生。

校長潘淑嫻今午接受訪問時表示，校方於本年度自行收生取錄人數，跟16人開班線「距離不多」，但在統一派位未獲派任何學生，校方理解教育局面對適齡學童人口下降須按制度行事，但指局方單以兩輪收生人數來決定學校「合格定唔合格」，忽略學校努力及學生學習成果等，形容此政策「有待商榷」。

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她強調該校為全港唯一一間弘揚傳統儒學文化的小學，又指學校本身設有STEM房及航天室等設備，若學校未能續辦會很浪費。她指，校方已申請在9月開辦「私家班」，讓學生學習儒家學說，正等待教育局回覆，另計劃於3年內轉型為非牟利私校，除了在校學生，以及今、明兩年透過自行收生入學的新生可免學費外，包括今年6月叩門生也需繳交私營小一學費，但未有透露學費金額。

她指出，屆時課程將更具彈性，將仿傚國際學校，上午上課、下午進行活動、體育及藝術訓練，形容學生畢業可接軌本地、直資、私校及國際學校；該校禮堂亦正進行工程改建為全新體育藝術大樓，設游泳池及哥爾夫球練習場等。

跟長洲錦江小學一樣，新學年轉辦私營小一的小學，可於9月重新參加下年度小一入學統籌辦法，倘收生人數重返16人開班線，便有機會重新獲得政府資助。潘淑嫻稱，若學校獲得「重生機會」，需要再跟辦學團體商討未來辦學方向。

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記者：馮琪雅