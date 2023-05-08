鄭秀文演唱會優先訂票半日爆滿　親邀魏浚笙合作大陣仗MV

▲ Sammi跟Jeffrey合作。

即將在紅館舉行演唱會的鄭秀文，今日下午 3 時信用卡優先訂票已火速售罄。另外Sammi新歌《致我們的夢想》，邀請新人王魏浚笙（Jeffrey）合作，MV亦於今日首播，Fans留言大讚非常精彩。

Sammi興奮地說：「今次飛到台灣拍MV，總共有100位舞者，是自己製作史上其中一個大製作。《致我們的夢想》是一首正能量歌曲，講一個人如何在最痛苦低谷裏，綻放出令人驚嘆嘅力量。相信自己、相信夢想，就算喺廢墟之中，都可以尋找到新力量，爆發出好大嘅能量。」

「尋找新力量」可說是Sammi的強項。她說：「今次除了我，仲搵咗featuring部份有魏浚笙。」活潑的Jeffrey笑說：「要好有rapper feel！」Sammi續說：「今次首歌有一個幾特別和聲部份，我就搵咗Jeffrey，佢已開展緊歌唱事業，係幾特別一次合作。」

▲ 《致我們的夢想》

人氣新人王Jeffrey站在天后Sammi旁邊，沒有怯場，而且很有活力、表現真誠。他說：「多謝Sammi前輩欣賞，今次合作係一件好感恩事情，唔知點解見到Sammi就有一種熟悉嘅感覺。」

Sammi對他說：「其實去年已經搵你，好早架啦！因為大家都忙，延至今年先做到呢首歌。去年接洽你，已好快就答應。」Jeffrey說：「好多謝你嘅邀請，我好期待。（點解你剛才話我有熟悉嘅感覺？）見到你，我無嗰種恐懼感，正常見到前輩會有一種恐懼感。（因為我後生囉！）係呀！因為Sammi前輩同我年紀差唔多，大家可以傾得好埋。」

拍MV之前，Sammi與Jeffrey一齊錄歌，二人有說有笑，過程非常愉快和順利。

MV最後一場，是Sammi穿上肉色連身服在沙漠場景，獨自演繹痛苦的狀態，她哭不成聲，見者心痛。導演喊Cut，工作人員連忙遞上紙巾，雖然Sammi再次展示笑容，但當她回看片段時再被感動，又再落淚。

她在IG出帖透露：「這是拍攝MV最後的一個鏡頭，我清晰記得當時很多情緒湧上心頭，拍完這個鏡頭，我的眼淚也一直流個不停。」她在另一篇帖為MV導賞：「勵志的歌未必只有正面，而不能有掙扎、有難過、有痛。《致我們的夢想》這歌不想只美化夢想，而是將追尋夢想的『快樂勇敢和痛苦掙扎』誠實表達。」