【並肩同行】懲教署辦「魚」你常在家庭教育活動　助青少年更生者與家人修補關係

▲ 懲教署為更生人士舉辦家庭教育活動。（懲教署提供）

懲教署與警務處攜手合作的「並肩同行」計劃，今日（8日）為9名青少年更生人士及其家人舉辦一個名為「『魚』你常在 並肩同行」的家庭生活教育活動，由資深應用心理學及輔導學講師余德淳主持處理家庭關係的輔導講座及生態魚缸製作工作坊。活動期望增強更生人士與家人溝通，從而建立互助互信家庭關係，共同建設和諧家庭。

是次講座理論與實踐並重，余德淳先從心理學及輔導學的角度出發，一方面協助家長剖析與子女出現認知差異或意見不合的常見成因，並教導他們紓緩緊張氣氛及處理衝突的方法；另一方面讓家長及子女透過參與情境體驗，學習冷靜理性地處理衝突及矛盾，從而有效地建立良好的親子關係。講座後亦設有問答環節，讓家長及子女更深入體會處理衝突的方法和修補關係的重要性。

其後，青少年更生人士及家人在懲教署和警務處義工的帶領下，參與生態魚缸製作工作坊。工作坊以建構生態系統比喻為家庭的組成，每個物種在生態圈中都有着不同的角色，讓參加者明白每位家人都在家庭中擔當重要的角色，而且大家的關係是互相緊密連繫，環環相扣，缺一不可。

其中一名青少年更生人士阿明(化名)的父母一同出席活動，並表示十分慶幸能參與其中。他們認為是次工作坊不但幫助他們了解家長及子女之間的溝通和合作方式，同時能讓他們把領悟到的知識和理論學以致用，在日常生活中實踐和應用。他們亦感謝義工們的協助和指導，促使他們與兒子解開心中矛盾。他們一直含辛茹苦地把兒子養大，可惜兒子在兩年前因「黑暴」事件中而被判入獄，家庭關係亦因此破裂。他們表示活動加深了對兒子的了解，推動他們冰釋前嫌，更鼓勵了他們作為父母應繼續積極地支持兒子更生。

活動籌劃人、懲教主任王焯林希望透過活動讓青少年更生人士及其家人了解良好的家庭關係對更生人士成功改過自新的重要性。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒