胡杏兒少吃多滋味保健美體態　趁工作前家庭旅行享親子樂

胡杏兒在今日（5月8日）現身尖沙咀出席日式燒肉店的宣傳活動，非常喜歡食牛肉的杏兒大飽口福，事緣該店於年初受邀到日本參與拍賣會，當中只有來自12個國家的60位買家參加，該燒肉老闆為其中一份子，更競投「日本一和牛」到港。

身穿紅色緊身裙的杏兒更親自動手煎和牛，笑言全家人都非常喜歡食牛。

當講到身材弗爆時，她回應稱：「自己喜歡不同美食，但要因量而吃，少吃多滋味，不可過份放縱才能保持健美的體態，所以經常提醒自己需要靠努力才有成果，同時感謝大家時常：讚『三子之母好弗』，所以一定會繼續努力。」

搏殺前家庭旅行

此外，談到近況，熱愛家庭和工作的杏兒表示：「過兩天去橫店拍劇會帶上細仔，因為佢暫時不用上學。早前都有一直都陪小朋友，希望可以跟他們有多些家庭日，不過來回香港其實也方便，而且通關後都不用再隔離。」

早前，她上載與丈夫去越南旅行的照片，大家以為他兩二人世界，其實是家庭旅行。

原來因接下來要努力工作，所以她趁有時間就同屋企人一齊去旅行，可見杏兒非常愛錫家心。

另外近日同鍾嘉欣各自帶自己的小朋友聚會相當開心，6個小朋友都非常乖巧，希望下次再有機會一齊玩。

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