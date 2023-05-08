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【高官訪京】孫玉菡：會參考內地精準扶貧經驗　制訂扶貧項目

政治 22:55 2023/05/08

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勞工及福利局局長孫玉菡今日展開在北京的訪問行程。（政府新聞網）

勞工及福利局局長孫玉菡今日展開在北京的訪問行程，先後拜會民政部社會救助司、商務部對外投資和經濟合作司等。

拜訪民政部社會救助司期間，雙方就社會救助政策及長者社區和院舍照顧服務等交換意見，並探討融入國家發展大局的方向，特別是大灣區城市之間的合作。孫玉菡表示，正跟進安老及康復服務可協作的範疇，以應對人口高齡化的挑戰。特區政府亦會參考內地過往精準扶貧的經驗，制訂精準扶貧項目。

下午，孫玉菡則與商務部對外投資和經濟合作司副司長劉民強，就對港勞務合作監督管理工作交換意見。

孫玉菡一行中午亦參觀北京西城區上月初啓用的首間養老餐集配中心，了解長者營養餐服務，以及如何連結區內養老驛站照顧認知障礙症及獨居等不同長者的需要。傍晚與在北京就讀的大學生交流，介紹香港一系列優化人才入境措施，鼓勵他們來港發展。

孫玉菡將於五月十日晚上返抵本港。

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責任編輯：戴朗希

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