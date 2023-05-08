《中年好聲音紅白大戰》最高收視20.5點　《東張西望》成上周收視榜首節目

▲ 《中年好聲音紅白大戰》

TVB公布上周（1日至7日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23點（148.1萬觀眾），升0.6點，成為上周收視榜首節目。

周日晚播出的《獎門人I Love媽媽感謝祭》緊隨其後，最高收視同為23點（147.8萬觀眾），較《東張西望》僅少3千觀眾，位列上周第二高收視節目。

周一至周五方面各節目收視如下︰《愛·回家之開心速遞》最高收視21.5點（138萬觀眾），升0.1點；《川內相親》最高收視19.6點（126萬觀眾）；《法言人》第三周播出最高收視20.8點（134萬觀眾），;而該劇第一周最高收視18.7點（120萬觀眾），到第二周最高收視19.4點（125萬觀眾），成績穩步上揚。

▲ 《獎門人I Love媽媽感謝祭》

《肥媽李鼎》 最高收視17.3點（112萬觀眾），升0.1點。上周首播的旅遊節目《同屋企人去旅行》，由關禮傑同囡囡關楓馨打頭陣，最高收視16.8點（108萬觀眾）。

至於周日晚節目《中年好聲音紅白大戰》，最高收視20.5點（132萬觀眾）。

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