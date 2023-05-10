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【遙距醫療】醫管局研將遙距醫療服務擴展未成年者　同時將研發視像診症群組

社會 07:00 2023/05/10

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（梁偉榮攝）

醫管局在疫情期間透過HA Go推出遙距診症服務，局方透露，正研究將遙距醫療服務擴展至18歲以下的青少年及兒童，亦正研發視像診症群組；同時會將服務範圍擴展至視像課堂，教導病人有關藥物的應用等，已在上月底在精神科門診試行。

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醫管局醫療信息主管彭育華表示，由於遙距醫療節省市民的交通及候診時間，亦可減低醫院及門診人流，屬利民便民之舉，故局方將全方位推廣之，並會擴展服務範圍至視像課堂。她提到，醫管局為病人提供不少課堂，如糖尿課及藥物應用課等，若精神門診的試行成功，便會陸續擴展，令病人可選擇安坐家中接受線上教學。

彭育華又透露，局方正研發視像診症群組，方便照顧著一同透過視像參與遙距診症；同時也正研究讓18歲以下青少年及兒童利用HA Go賬戶，接受遙距醫療服務，指收到不少意見希望遙距診症能拓展至未成年者，局方將以疫情間所得的經驗嘗試推展，但未有實際時間表。

醫管局總行政經理李立業就解釋一直未將服務擴展至18歲以下，是因兒科病人如需診症，他們或家人多希望能接受身體檢查或見醫生，故要審慎考慮才推行，不過部分聯網也有聲音認為有少數兒科病人亦適合使用有關服務，故會研究。

另外，醫管局將在下周2至3復辦實體研討大會，聯網服務總監鄧耀鏗指，研討會將有逾6,700名醫療人員參與，並會有約120名專家講者，形容是「粒粒皆星」，其中22人來自海外。研討會的重點亦包括10節醫術專研班，予業界交流義肢技術、腎科、甲狀腺眼病及個性化放射治療等。

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記者：黃小冰

公立醫院 鄧耀鏗 疫情 治療

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