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【學生會】浸大學生會內閣「滄溟」總辭　批校方逾3周無提供調查報告有礙上訴

社會 23:46 2023/05/08

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浸大學生會幹事會內閣「滄溟」今日（8日）宣布總辭。（浸大學生會facebook圖片）

浸大學生會幹事會斷莊3年後，新一屆內閣「滄溟」上月上任，隨即遭校方以接獲投訴指其在網上發布資料對「過去事件」描述誇大、缺乏事實根據及偏頗，不符社會標準和價值觀，校方裁定投訴成立及紀律處分相關學生。浸大學生會幹事會今日（8日）表示，批評校方事隔3周也未有提供調查報告，批評校方有礙學生上訴，造成不公，並無法執行會務，故宣布決定全體總辭，已獲評議會通過，盼早日產生新一屆臨政。

浸大學生會透過社交平台表示，自上月收到校方的紀律處分以來，幹事會全體成員均被懲處，當中4名成員更被即時剝奪參與校政權利至明年8月31日，透露上訴聆訊已排期至本月29日進行，但事發至今逾3周，該會已多次向校方索取事件調查報告，惟學生事務處仍然拒絕披露，「此舉無疑有礙我等了解是次紀律程序，亦對作為上訴方之本會成員造成不公」。

學生會亦批評，在校方「粗暴無理之懲處」下，令該會無法參與校務會議、預約學校場地等，失去參與校內事務之權利，活動籌備工作滯後，實在難以維持日常運作，「自參選以來，本會一直以服務同學，為會員謀求最大福利為己任，初心不變。」為早日產生新一屆臨行委以維持學生會日常事務，「滄溟」全體成員決定請辭，辭職獲評議會通過後幹事會將隨即解散。

浸會大學上月17日宣布，於上月初接獲投訴，內容涉及「滄溟」在網上平台所發表的政綱、年度計劃書及財政預算，校方經詳細了解後，發現幹事會在網上平台發布的資料，「部份對過去事件的描述，出現誇大、缺乏事實根據及偏頗的情況，並不符合社會的標準和價值觀」，裁定投訴成立，並會對相關學生進行紀律處分。

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責任編輯：馮琪雅

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