【東張西望】71歲吳大強自揭暈倒真相　Bill哥哥缺席演唱會綵排靜心休養

▲ 吳大強接受《東張西望》訪問報平安。

因參加TVB歌唱節目《中年好聲音》獲得六強之一的71歲吳大強（Bill哥哥），前日（5月7日）出席公開活動時突然暈倒廿秒，即被安排送院檢查，在醫院逗留近4小時後，證實無大礙，由兒子吳偉豪親自接他回家休息。

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表示身體無恙

昨日（5月8日）吳大強接受大台《東張西望》電話訪問，他表示身體狀況OK，在醫院做了詳細檢查，醫生證實一切無恙：「醫生睇過都OK，冇大礙，只係擦到，皮外傷啫。少少痛，不過都OK，好多人為我打氣、祝福，非常之多謝。」

之後播出吳大強放狗的片段，片中見他陪同愛犬一起跑，相當有活力。有街坊巧遇他更主動問候，可見其人氣高企。

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傳感冒未清+工作過

有傳他感冒未清身體疲勞導致暈倒，對此，吳大強親揭暈倒真相：「呢幾日大至上好番晒，感冒已幾個禮拜前，暈低之前身體都好好，咩都冇問題。」他指活動現場較悶熱，為主要原因令身體突然感不適，並指同場的參賽者及工作人員亦有同樣感覺。

對於有指工作過多以致操榮過度，他坦言：「好似工作好密，實情我好relax。今日晏晝有個百日宴，雖然身體覺得可以，但都係休息埋今日先。」

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他在電話訪問期間歌癮大發，獻唱經典電影《人鬼情未了》主題曲《Unchained Melody》大展歌喉，隔著電話也聽到中氣十足。

由於吳大強突然暈倒，故缺席昨天的《中年好聲音夢想成真演唱會》綵排。

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