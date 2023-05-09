【復常之路】李家超：將設行政長官互動交流答問會　5月18日首次舉行討論二十大及兩會精神

▲ 行政長官李家超。（林宇翔攝）

行政長官李家超今日（9日）出席行會前見記者。李家超稱，明日會率代表團往重慶訪問3日，是次訪問將見證兩地成立合作機制，促進香港更積極融入國家發展大局。

李家超又表示，愛國者治港在共建香港方面，可創造更大的力量和價值，而這取決於三大元素：團結做事、互動共識，和視野高度。他提出舉行「立法會行政長官互動交流答問會」，集合現時一般答問會、議案辯論、施政報告諮詢的優點於一身，設定重大、宏觀及策略性議題，讓議員和行政長官從宏觀和大局觀的角度，通過互動交流，建立共識。議員在會上可就議題向行政長官提問，亦可只表達意見，或兩者兼備。行政長官除回答問題外，亦可諮詢議員意見，以納入施政考慮。如個別議員提出議題外的其他問題，他亦會回答。

他宣布，下周四（18日）將會到立法會出席首次舉行的「互動交流答問會」，並以「二十大及兩會精神」為主題，讓大家討論香港的施政方向和目標。他相信「互動交流答問會」，能進一步提升與立法會議員互動交流，釋放和提升更多愛國者治港的力量和價值，促進愛國者團結做事，從大局視野互動交流、建立共識，共建香港。

李家超重申，答問會目的是提升議會所能創造的價值，重要元素包括制定對香港有重大策略性的議題，在施政上訂立優次。他又稱，在設定議題方面，二十大及兩會精神是重大的，是國家在未來政策的清晰方向，亦有實則細節，對香港有實際影響。至於下次議題，會與立法會充份討論。

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記者：黃穎津