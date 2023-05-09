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【網絡熱話】港男「騎劫」中環馬路中心　下跪拎戒指向女友求婚網民斥玩命

親子 10:41 2023/05/09

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

真係好危險呀！

好多女仔都希望男友可以花心思，製造一個難忘求婚儀式！不過如果選擇在馬路中心求婚，危及自己安全之外，也影響過馬路市民及駕駛者安全，近日網上瘋傳一張照片，一名港男在中環馬路中心當眾下跪向女子求婚，形容「浪漫的中環，求婚中」，不過大批網民看後，沒有送上祝福之餘，更直斥是玩命行為，有網友更直言該港男「嫁唔過」。

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有網民於昨日（8日）在facebook群組「香港行山風景人像攝影會」發布相片，指「浪漫的中環，求婚中」。相片拍攝地點在中環畢打街。從相片見到，當時早甘上現場人來人往，也有不少車輛在等候交通燈號，而1名穿白恤衫、黑西褲的港男在離開斑馬線的馬路中央，單膝跪下向前方長髮短裙女子展示飾物盒，相信內有求婚戒指，引來路人張望。而男子滿面笑容，而女子神情似乎相信受落，未知是否求婚成功。

相片引來網民熱議，有人留言「馬路中心求婚，玩命嗎？」、「恭喜恭喜，但唔好係條馬路求婚啦！車來車往危險」、「咁樣好大機會變冥婚」、「如果不成功就陰公豬！全世界都知道！」

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責任編輯︰王明芳

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