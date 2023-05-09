【工作待遇】初創企業聘設計師時薪$40　要求大學學歷識4種軟件被嫌人工低

▲ 一間初創企業以最低時薪$40聘請設計師，並列出7大要求。

打工仔都想找一份待遇理想的工作，人工是其中一個重要的考慮因素。日前有網民分享，一間初創企業以最低時薪$40聘請設計師，而且列出7大要求，包括擁有大學學歷、熟悉4種設計軟件，令網民嘩然，批評人工比快餐店更低。

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要求多人工低

該名網民於連登討論區以「痴X線 呢份工又幾荀喎」為題發文，上載一間初創企業的招聘資料，用反話嘲諷「出手咁高」。從招聘內容可見，該初創企業位於金鐘，欲聘請兼職用戶體驗及用戶介面平面設計師（UX/UI Graphic Designer），並列出了7項要求。

當中要求應徵者擁有大學學士學歷，具備平面設計及UX/UI設計經驗，有於Agile、Scrum等「敏捷開發」環境的工作經驗，並熟悉4種設計軟件及程式，能專注細節及能在緊迫限期下工作。公司又要求應徵者提供個人檔案（Portfolio），以顯示其設計技巧，能將意念發為產品的具體作品。

公司註明有關設計師需每周工作15小時，並需於周末工作，不過工作時間彈性。至於時薪則為$40至$60。

網民︰可能係美金

帖文引起網民討論，紛紛指公司出手太低，尤其想以最低時薪$40聘大學畢業生。網民留言「最低工資」、「可能係美金」、「M記仲高人工過佢」、「7仔都唔止$50一個鐘」、「當秘撈都嫌人工低啦 」、「有得做$40財俊」、「仲要返金鐘，嘢食全部貴到飛起」。

另有網民笑指「年輕人唔好咁計較」、「有咁多嘢學想貼錢返工」、「返工唔一定為錢，啲經驗一定好寶貴啫」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳