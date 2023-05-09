【聲夢傳奇】姚焯菲遊主題樂園遇初戀男友？　Chantel與富爸爸行街「面燶」有原因

▲ 姚焯菲（Chantel）在主題樂園遇「初戀」哂新歡？

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）經早前短暫回港後，現時已回到新西蘭繼續學業。Chantel早前帶來新歌《小出走》，日前又接受商台節目《903國民教育》主持人健吾的電話訪問，她有回應在迪士尼樂園重遇其「初戀」一事。

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重遇「初戀」？

Chantel是迪士尼樂園的粉絲，她的社交平台上有不少她置身在該樂園的相片，早前有指她返港期間到主題樂園遊玩時，與初戀男友Marcus Kwok「撞到正」，對方更是與新歡同遊，Chantel因而被指當日心情不佳。

對此，Chantel回應：「嗰個真係亂作，嗰日真係同咗朋友去，但唔知點解話我唔開心。」

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與爸爸行街「面燶燶」？

Chantel的「富爸爸」姚輝文自愛女參加《聲夢傳奇》已「管接管送」，十分保護女兒，也有指姚父是為免再有狂蜂浪蝶在愛女身邊出現，故安排她到新西蘭留學。

在Chantel早前在港期間，有指她與爸爸在尖沙咀行街時「面燶燶」，直至在街上看到自己的MV後才重拾笑容，Chantel解釋指自己當天只不過是肚子不舒服，並指自己「可能食錯嘢」。

▲ 在去年，Chantel與爸爸曾接受Do姐訪問。（IG圖片）

Chantel爸爸入稟申請「禁制令」

在去年7月，Chantel爆出與攣毛男子秘戀一年以上，且流出疑似二人拍攝的親密短片後，事件引發連串風波。

TVB高層樂易玲發文透露已積極跟進Chantel的戀情風波，並諮詢律師意見，TVB亦公開發表一則聲明，表示姚小姐父親已經以監護人身份就此事向香港高等法院申請展開民事訴訟。

原告姚焯菲由其父親姚輝文代表入稟，答辯人為任何蓄意或不合法地傳播或協助散播有關影片之人士。

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入稟狀指，姚焯菲為未成年人士，於香港、中國內地及全世界是知名藝人及歌手。原告指自約2022年6月23日起，答辯人於網上平台錯誤地發布1段影片，該影片包含3段影片，內容包括1對白色拖鞋、姚焯菲試穿白色裙子及與他人牽手的影片，以及附上並非由姚焯菲加上的字幕。

原告指有關影片内容對原告構成誹謗，影片內容連同字幕惡意地暗示姚焯菲為未成年人士，卻牽涉與性本質的不正當關係，與其公眾形象不符，原告要求法庭頒令，禁制任何人在網上平台包括連登討論區、Facebook及Telegram ，蓄意傳播、發布、重複發布及協助或促使他人傳播散布有關影片，並要求有關人士須作出賠償。

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