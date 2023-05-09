【母親節2023】美國品牌Sam Edelman推多款夏日大熱涼鞋　高雅舒適成母親節禮物熱選

▲ 美國傳奇鞋履品牌Sam Edelman以時尚設計，為現代輕度奢華重新定義，完美演繹出美式經典優雅、創新風格及舒適高品質。

美國傳奇鞋履品牌Sam Edelman以時尚設計，為現代輕度奢華重新定義，完美演繹出美式經典優雅、創新風格及舒適高品質。

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品牌先後於海港城及新城市廣場開設專門店，美式奢華的氛圍，加上展現女性時尚魅力的人氣鞋履系列，成爲女士必備的鞋履品牌之一。

今個夏天，Sam Edelman更推出多款夏日必備涼鞋，讓您在夏天保持清爽涼快之餘，兼備時尚優雅氣息，在炎炎夏日輕鬆出門！適逢母親節，Sam Edelman更誠意推介品牌在歐美大熱、舒適時尚的平底涼鞋BAY系列，方便隨穿隨走，絕對是送給高貴媽媽的好禮！

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責任編輯︰陳珈希