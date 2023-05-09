【法言人】東張女神內外兼備IG分享彈琴片　阮嘉敏為周杰倫學音樂有意考級【多圖】

▲ 阮嘉敏有份演出TVB劇《法言人》。

TVB劇《法言人》播至結局篇，釘官（蔣祖曼飾）的下屬兼法庭書記Cindy（阮嘉敏飾）內外兼備，阮嘉敏分享一段彈琴影片，首次彈三角琴的她演奏出《法言人》的主題曲，獲不少網民大讚好聽！

東張女神阮嘉敏因主持《東張西望》而備受關注，近年經常拍劇的她作出不少新嘗試，挑戰自己。

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與朱匯林有默契

阮嘉敏跟TOPick分享拍攝《法言人》的感受，「今次《法言人》嘅班底，其實之前已經合作過，所以無論係台前幕後，大家都會有默契。我同戲入面嘅未婚夫朱匯林都多對手戲，雖然第一次同佢合作，大家都好有默契，拍攝都好順利。」

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▲ （IG圖片）

考獲八級樂理

阮嘉敏於IG分享彈琴影片，吸引不少網民留言，她謂：「其實好多人都問我彈琴考咗幾多級，我係冇考級㗎！因為我細個就好鍾意周杰倫，因為周杰倫所以對音樂有興趣，就走左去學樂理，學到八級，但發覺原來學樂理係需要有樂器，咁會比較容易學，所以我就走埋去學琴，但我冇考過琴試架，彈琴主要為興趣同可以舒緩工作壓力。」

她續指：「最近撞返個舊同學，佢彈琴就好叻啦，我得閒都有同佢上堂學琴，其實我都有諗過去考級架，不過佢就話，其實你又唔係彈古典音樂，普通流行曲你都識彈，佢又話覺得我唔需要去考，不過我自己本人就想去考。」

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興趣廣泛

此外，阮嘉敏亦有學習其他興趣，「我都有去學跳舞，因為上戲劇班嘅時候，老師同我講身體語言都好重要，我想自己手腳協調啲。」

記者：梁樂欣

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