【音樂會】久石讓6月再度訪港　三場門票將以抽籤及實名制公開發售

▲ 世界知名日本作曲家兼指揮家久石讓。（資料圖片）

世界知名日本作曲家兼指揮家久石讓將於6月22日至24日在香港文化中心音樂廳踏上香港管弦樂團（港樂）舞台。為了確保公平的購票方式及防止非官方門票轉售，「國泰榮譽呈獻：久石讓音樂會」的三場演出門票將以抽籤暨實名制公開發售。音樂會約八成門票將分配予公眾購買，其餘分配給贊助商及合作夥伴。

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是次音樂會將演奏三首由久石讓大師作曲的管弦樂作品。音樂會的亮點之一是其第二交響曲，帶領觀眾走進自我發現的旅程。《Woman》則是大師為弦樂、豎琴、敲擊樂和鋼琴創作的另一部令人陶醉的傑作。音樂會將以宮崎駿最受歡迎的電影作品之中的配樂《幽靈公主》交響組曲（完整版本）作結，探索自然之美、人文精神和愛的力量。活躍於本地和國際舞臺的香港女高音鄺勵齡將於這首曲目擔任獨唱。所有作品均為香港首演。

因疫情發展，原定於2020年12月4日至6日舉行的「亞洲萬里通榮譽呈獻：久石讓音樂會」延至2021年6月17日至20日舉行，最終無奈取消。港樂將會讓曾購買上述音樂會門票的人士，於5月18日優先購買「國泰榮譽呈獻：久石讓音樂會」的門票。上述人士將會收到附有購票連結的電郵，每人最多可購買兩張音樂會門票。每位購票人士須提供所有入場觀眾的英文姓名，供列印在門票上，作入場核對之用。

在城市售票網和香港文化中心的支持下，公開發售的音樂會門票將以抽籤暨實名制的方式發售，並按抽籤結果次序分配。成功中籤人士需在指定時間內於城市售票網網站或流動購票應用程式購買門票。與優先訂票一樣，門票將印有每位入場觀眾的英文姓名，觀眾須於音樂會入場時出示附有相片的身份證明文件作核對之用。門票不能轉讓。

為支持香港管弦樂團長遠發展，現推出極限量慈善籌款套票，讓港樂繼續以香港文化大使的身份，為本地觀眾呈獻世界級音樂。詳情請參閱久石讓慈善籌款套票網頁。

「國泰 榮譽呈獻：久石讓音樂會」將於2023年6月22至24日（星期四至六）晚上8時於香港文化中心音樂廳舉行。音樂會票價為HK$1980、$1480及$680。門票將以抽籤暨實名制公開發售，2023年5月22日上午10時起開始接受網上抽籤登記，至2023年5月24日晚上8時截止。