【食用安全】媽媽翻叮隔夜菜致濕疹爆發　「4種蔬菜」高危增致癌風險

▲ 媽媽翻叮隔夜菜致濕疹爆發，「4種蔬菜」高危增致癌風險。

不少媽媽都會為子女準備愛心飯盒，但要小心避免翻熱隔夜蔬菜。台灣一名媽媽常將隔夜菜留至第二日再翻熱進食，結果導致濕疹大爆發兼腹瀉；中醫提醒有「4種蔬菜」高危，勿反覆加熱。

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台灣中醫師余雅雯在Facebook專頁分享個案，一名媽媽為了家人健康，每日準備愛心飯盒，但剩菜全是自己吃。媽媽體質敏感，某日突然爆發過敏性濕疹，還伴有腹瀉。醫師診斷後推測，很可能是剩菜留到隔日再加熱的習慣惹禍。而常吃隔夜飯菜不僅有以上風險，還會增加致癌危險因子。

「4種蔬菜」高危 應當餐吃完

余醫師解釋，吃剩的「綠色蔬菜」若放到隔天作為便當菜，油脂經過一段時間就會產生變性，對於腸胃功能差或是容易敏感的人都不適合食用。此外，尤其含有硝酸鹽的蔬菜，在長時間置放後再加熱的過程中，會分解導致食道癌、胃癌、大腸癌、直腸癌等的危險因子「亞硝酸鹽」。

天然蔬菜在栽種的過程，希望植物本身長得快，大多會使用氮肥，因此幾乎都含有硝酸鹽，特別是菜葉類食物含量最高，包括高麗菜、空心菜、小白菜、青江菜。如果沒有一餐吃完，經過長時間的放置、與反覆加熱，不但會讓青菜營養流失，還會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽。

余醫師又表示，雖然目前醫學研究沒有足夠的數據證明「吃隔夜菜會罹患癌症」，但亞硝酸鹽確實為罹癌高危因素之一，且煮熟的青菜長時間放置也會滋生細菌，因此仍建議蔬菜類食物應一次性吃完。

2類蔬菜隔日食用較安全

若仍希望隔日帶飯有蔬菜保持營養均衡，余醫師推薦可以選擇根莖類與夾豆類蔬菜：

蘿蔔、絲瓜、胡瓜、黃瓜、菇類、海藻、四季豆、碗豆等，都含有人體無法合成的維生素與礦物質。這兩類食物本身的硝酸鹽含量低，選擇隔天再食用對人體來說相對安全，還能達到多元攝取、遠離隱性飢餓的機會。

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責任編輯：羅嘉欣