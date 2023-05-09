【惡作劇】男高中生惡作劇噴「屁味噴霧」　惡臭連日不散致6學生不適送院學校停課

▲ 美高中生惡作劇惹出禍，噴「屁味噴霧」致6人送院學校停課

惡作劇一不小心隨時惹出禍！美國一名高中生上周在校園內噴灑「超濃縮屁味噴劑」，打算當成惡作劇，卻不料噴霧威力過於強勁，導致6位同學被臭到送院，甚至出動消防人員到校偵測是否氣體外洩。涉事學生事發後3日，終向學校坦白一切，承認一切都是自己惡作劇惹禍。

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綜合外媒報道，美國德州當地時間5月3日，位於蒙哥馬利郡的卡尼溪高中（Caney Creek High School）突然傳出一陣惡臭。校方接獲學生通知後隨即疏散校園，因為懷疑氣體外洩，甚至請來消防人員以氣體偵測設備搜查全棟建築物，但未能找到任何跡象。

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學生翌日如常回校上課，但這股惡臭仍揮之不去，結果導致6名學生出現嚴重頭痛的症狀，需要送院治理。校方另外接獲至少8人通報不適。消防人員隨後再次到校，確認校內的空氣品質達到安全標準。儘管如此，但學校最終依然決定暫時停課。

直到當地時間5月5日，卡尼溪消防部門於Facebook上發文，指一名學生承認自己之前帶了一罐「屁味噴霧」到學校。根據美國購物平台亞馬遜（Amazon）網頁上資料顯示，該罐噴霧被歸類為惡作劇工具，聲稱可以製造出「類似真正的大便和嘔吐的氣味」，甚至標榜「安全有趣」，不料實際使用起來威力如此驚人，竟然把人臭到送醫。

目前校方已宣布和學區及地方檢察官合作，將參考學生行為準則和德州法律來處理這次的惡作劇事件。另外，學校管理人員亦推測這名惡作劇的學生並非單獨行動，很可能還有其他共犯。

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責任編輯：羅嘉欣