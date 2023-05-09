  • 25°C
香港時間 : 2023509日 (週二) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】韓劇女神尹恩惠公開私藏減肥菜單　男子3餐照跟10日激減7kg

保健美顏 12:25 2023/05/09

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

韓劇女神尹恩惠公開私藏減肥菜單，男子3餐照跟，10日激減7kg！

38歲的南韓女星尹恩惠，曾主演《宮》、《咖啡王子1號店》、《拜託小姐》等經典戲劇，憑出色的演技實力出名。尹恩惠體重曾高達58公斤，因此她的減肥經都受到大家的關注。近日，她於YouTube個人頻道上公開了「10日減肥菜單」，並請來兩位素人嘉賓進行挑戰，即使3餐都吃都能夠有驚人的減肥效果。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

尹恩惠5月6日於YouTube頻道上傳一部題為「3餐都吃也能減7公斤，可以快速瘦身的10天減肥秘方大公開」的影片，並找來一男一女兩位嘉賓來進行為期10天的挑戰。尹恩惠在影片中詳細介紹了10天裡每日三餐的食譜和煮食方法，同時她也親自為嘉賓料理3餐，一起見證減肥效果。

她還在影片中提到，若按照10天快速減肥菜單進行飲食，還需要遵守以下4點：

1.選擇16個小時的空腹時間，三餐的就餐時間分為12時30分/16時30分/20時30分

2.早上起來後一定要飲用一包乳酸菌

3.進食第一餐前10-15分鐘一定要喝一個紙杯分量的胡蘿蔔汁或ABC果汁

4.喝冰美式或熱美式時放一勺MCT油

她表示，10天快速減肥法需要配合空腹時間、菜單、喝2L水、運動和睡眠時間以保證更加良好的減肥效果。

10天快速減肥菜單

    點擊圖片放大
    +9
    +8

尹恩惠的10日減肥菜單中包含了花椰菜炒飯、紫菜包飯，沙拉、牛油果拌飯、蝦仁炒飯、豆腐芝士煎餅、墨西哥捲餅、青菜豆腐麵、麥片、貝果等多款菜式，兩位嘉賓幾乎每餐都清盤，可以感受到他們吃得豐富又滿足。

10天過後，兩位嘉賓上稱檢視最終的減肥成果，其中女嘉賓由原來的60.6公斤減到57.5公斤，而男嘉賓更從原本的101公斤直減7公斤，變成最後的94公斤，不禁讓大家驚嘆減肥效果之大，甚至尹恩惠也直言男嘉賓「你的肚子真的變瘦了」。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

挑戰的最後，尹恩惠提問了兩位嘉賓這10天的快速減肥計劃給自己帶來了什麽好處，男生表示「早上起床真的很容易」，而女生也指出「我感覺疲憊感真的消失了很多，吃完後也不會覺得睏，而且身上的浮腫也消失了很多，甚至人們都認為我瘦了4到5公斤。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【明星減肥】朴信惠產後首現身苗條如昔　韓劇女神三招極速瘦10公斤
11:14 2023/05/01
【明星減肥】朴信惠產後首現身苗條如昔　韓劇女神三招極速瘦10公斤
【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材　絕密減肥餐單曝光
13:35 2023/04/03
【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材　絕密減肥餐單曝光
【明星扮靚】Gin Lee公開極速減肥餐單　 斷食+生酮：3個月瘦10磅【內附詳情】
14:17 2023/03/17
【明星扮靚】Gin Lee公開極速減肥餐單　 斷食+生酮：3個月瘦10磅【內附詳情】

你可能感興趣

【明星減肥】朴信惠產後首現身苗條如昔　韓劇女神三招極速瘦10公斤
11:14 2023/05/01
【明星減肥】朴信惠產後首現身苗條如昔　韓劇女神三招極速瘦10公斤
【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材　絕密減肥餐單曝光
13:35 2023/04/03
【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材　絕密減肥餐單曝光
【明星扮靚】Gin Lee公開極速減肥餐單　 斷食+生酮：3個月瘦10磅【內附詳情】
14:17 2023/03/17
【明星扮靚】Gin Lee公開極速減肥餐單　 斷食+生酮：3個月瘦10磅【內附詳情】
健康問題 養生 減肥 食譜 南韓

最高瀏覽

【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉
10:54 2023/05/08
【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉
【疏忽照顧】母超市瘋狂搶購懶理兒企購物車　男童飛跌墮地撼頭疑癱瘓
13:19 2023/05/08
【疏忽照顧】母超市瘋狂搶購懶理兒企購物車　男童飛跌墮地撼頭疑癱瘓
【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任
16:21 2023/05/08
【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任