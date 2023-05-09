【減肥大作戰】韓劇女神尹恩惠公開私藏減肥菜單　男子3餐照跟10日激減7kg

▲ 韓劇女神尹恩惠公開私藏減肥菜單，男子3餐照跟，10日激減7kg！

38歲的南韓女星尹恩惠，曾主演《宮》、《咖啡王子1號店》、《拜託小姐》等經典戲劇，憑出色的演技實力出名。尹恩惠體重曾高達58公斤，因此她的減肥經都受到大家的關注。近日，她於YouTube個人頻道上公開了「10日減肥菜單」，並請來兩位素人嘉賓進行挑戰，即使3餐都吃都能夠有驚人的減肥效果。

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尹恩惠5月6日於YouTube頻道上傳一部題為「3餐都吃也能減7公斤，可以快速瘦身的10天減肥秘方大公開」的影片，並找來一男一女兩位嘉賓來進行為期10天的挑戰。尹恩惠在影片中詳細介紹了10天裡每日三餐的食譜和煮食方法，同時她也親自為嘉賓料理3餐，一起見證減肥效果。

她還在影片中提到，若按照10天快速減肥菜單進行飲食，還需要遵守以下4點：

1.選擇16個小時的空腹時間，三餐的就餐時間分為12時30分/16時30分/20時30分

2.早上起來後一定要飲用一包乳酸菌

3.進食第一餐前10-15分鐘一定要喝一個紙杯分量的胡蘿蔔汁或ABC果汁

4.喝冰美式或熱美式時放一勺MCT油

她表示，10天快速減肥法需要配合空腹時間、菜單、喝2L水、運動和睡眠時間以保證更加良好的減肥效果。

10天快速減肥菜單

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尹恩惠的10日減肥菜單中包含了花椰菜炒飯、紫菜包飯，沙拉、牛油果拌飯、蝦仁炒飯、豆腐芝士煎餅、墨西哥捲餅、青菜豆腐麵、麥片、貝果等多款菜式，兩位嘉賓幾乎每餐都清盤，可以感受到他們吃得豐富又滿足。

10天過後，兩位嘉賓上稱檢視最終的減肥成果，其中女嘉賓由原來的60.6公斤減到57.5公斤，而男嘉賓更從原本的101公斤直減7公斤，變成最後的94公斤，不禁讓大家驚嘆減肥效果之大，甚至尹恩惠也直言男嘉賓「你的肚子真的變瘦了」。

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挑戰的最後，尹恩惠提問了兩位嘉賓這10天的快速減肥計劃給自己帶來了什麽好處，男生表示「早上起床真的很容易」，而女生也指出「我感覺疲憊感真的消失了很多，吃完後也不會覺得睏，而且身上的浮腫也消失了很多，甚至人們都認為我瘦了4到5公斤。」

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責任編輯：羅嘉欣